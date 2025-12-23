Bruno Fernandes deja preocupado a Alan Shearer mientras se desarrolla la situación ‘realmente mala’ en el Man United

Bruno Fernandes está al margen del Manchester United por lesión, Alan Shearer da su veredicto

Bruno Fernandes sufrió una lesión durante la derrota del Manchester United ante el Aston Villa (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Alan Shearer ha explicado por qué la lesión de Bruno Fernandes «perjudicará» al Manchester United en las próximas semanas. Fernandes sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la derrota del United por 2-1 ante el Aston Villa en la Premier League el fin de semana pasado.

Fernandes ha sido un jugador crucial para el United durante su estancia en el club, siendo la disponibilidad uno de sus activos más preciados. El internacional portugués se ha perdido solo dos partidos por lesión desde que se mudó a Old Trafford en 2020.

El United tiene un calendario muy ocupado durante Navidad y Año Nuevo, con partidos contra Newcastle, Wolves, Leeds y Burnley en las próximas dos semanas.

Ruben Amorim ya se ve obligado a arreglárselas sin varios jugadores clave que no están disponibles debido a su participación en la Copa Africana de Naciones, con Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui representando a sus respectivos países.

El United también tiene a Kobbie Mainoo, Harry Maguire y Matthijs de Ligt al margen por lesiones, pero Shearer ha explicado por qué la ausencia de Fernandes en particular tendrá un impacto negativo en el equipo.

«Perder a Bruno Fernandes sería malo en cualquier momento, pero perderlo cuando ya faltan tres jugadores como Mazraoui, Diallo y Mbeumo perjudicará al Man United», dijo Shearer a Betfair.

«Él es la única constante en todos sus problemas, el que a veces los ayuda a superar los partidos. No hay duda de que lo extrañarán enormemente. Rara vez se lesiona, por lo que será un gran extraño».

«En términos de rendimiento, pensé que el Manchester United lo hizo bien contra Villa, pero el resultado lo decidió Morgan Rogers. «Con las lesiones y la gente fuera, Newcastle es el mismo.

«Tienen grandes lesiones defensivas, pero Lewis Miley estuvo brillante como lateral derecho. Fue uno de los mejores jugadores del parque. Ambos equipos están pasando apuros debido a situaciones de lesiones».

Amorim explicó tras la derrota ante Villa el fin de semana pasado que espera que Fernandes esté al margen en el futuro previsible, pero no puso un calendario exacto para la recuperación.

«Creo que es un tejido blando. [Fernandes] Voy a perder algunos juegos, no estoy seguro. Veamos”, dijo Amorim.

«No lo sé. No quiero hablar de cosas sobre las que no tienes control. Es un hombre que siempre está en forma, por lo que podría recuperarse bastante bien».

“Creo que Kobbie podría haberse ido [against Newcastle]Bruno está fuera, así que ya veremos. Vamos a encontrar soluciones, no excusas. Tenemos que ganar el próximo partido e intentaremos ganar el próximo partido”.

