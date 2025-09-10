Bruno Fernandes deja a Cristiano Ronaldo -se siente claro mientras el Plan Unido del hombre saudí

Bruno Fernandes compartió el vestuario con Cristiano Ronaldo para Manchester United y Portugal y ha desarrollado una fuerte opinión sobre el veterano

Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes (Imagen: Getty Images)

Bruno Fernandes ha elogiado a Cristiano Ronaldo por producir ‘mejores niveles’ que cualquier otro jugador de fútbol. El centrocampista del Manchester United ha sido compañero de equipo con el ícono portugués tanto en el club como en el frente internacional.

Durante ese tiempo logró ver sus talentos de cerca. Con eso en mente, Fernandes sugirió que no le gustaría a nadie más en el lugar de penalización que él.

Preguntada por BBC Sport que, de sus antiguos compañeros de equipo, elegiría tomar una posible penalización ganadora de la Liga de Campeones, el Capitán del United Fernandes respondió: “Ese es un Cristiano fácil.

“Creo que él es probablemente la persona que elegiría a la mayoría de las personas en el mundo del fútbol.

“Solo por la forma en que ha tratado los momentos de presión, la forma en que jugó en el nivel más alto durante 20 años y siempre año tras año, las mejores cifras y los mejores niveles y todo.

«Creo que él es uno que conoces en el momento de la presión, actuará».

Irónicamente, Fernandes podría haberse reunido este verano con Ronaldo. La Estrella del United tenía un grave interés de transmisión de Arabia Saudita.

Según Talksport, Al-Nassr y Ronaldo se acercaron a Fernandes con respecto a un posible movimiento hacia el Medio Oriente, solo para que él coordinara esos esfuerzos.

Fernandes explicó su decisión de quedarse en Old Trafford a principios de este verano y dijo: «Hablé con Ruben Amorim, quien realmente trató de hablar. Hablé con el club, quien dijo que no estaban dispuestos a venderme, solo si quería irme.

«Por mi parte, fue una propuesta muy ambiciosa, el presidente fue una persona fantástica. Nunca hablé sobre el dinero, surgió más tarde, con mi agente.

«Tuve que tomar la decisión como familia y comprender lo que quería para mi futuro. Esa era la pregunta que mi esposa hizo, cuáles serían mis objetivos profesionales.

«En ningún momento dijo que sí o no, siempre me apoyó y primero puso mi lado profesional. Fue un movimiento fácil, incluso a nivel familiar. Tenía a Rúben Neves, João Annalo. Mis hijos están acostumbrados a jugar con ellos.

«Pero solo quiero permanecer en el nivel más alto, jugar en los grandes partidos, porque todavía me siento capaz de allí. Quiero mantenerme feliz y hacer lo que más amo. Todavía me apasiona mucho este deporte. Es mi forma de ver el fútbol y estoy feliz con mi decisión».

