Bruno Fernandes de Man United da una respuesta franca cuando se le pregunta lo único que los críticos están equivocados sobre él

Man Utd -Midfielder Bruno Fernandes es uno de los favoritos en Fan en Old Trafford, pero a menudo puede recibir críticas de expertos.

Fernandes dio una respuesta bien pensada. (Imagen: BBC Sport)

El Manchester United -Midfielder Bruno Fernandes se le preguntó qué críticos estaban mal sobre él y respondieron: «Nada».

Fernandes se considera la mejor firma de la era posterior a Sir Alex Ferguson. El Capitán Unido ha producido versiones notablemente consistentes desde que fue firmado desde Sporting Lisboa en enero de 2020.

El internacional de Portugal ganó el premio Sir Matt Busby Jugador del Año por cuarta vez la temporada pasada y se unió a David de Gea y Cristiano Ronaldo como los únicos otros jugadores que ganaron el premio cuatro veces.

Fernandes atrajo el interés del club árabe saudita al-Hilal en la ventana de transferencia de verano, pero rechazó una oferta lucrativa para permanecer en la Premier League.

El capitán del United espera que su equipo este fin de semana gane contra Manchester City en Leiden. Antes del Derby de Manchester, Fernandes dio una entrevista sincera a BBC Sport donde se le preguntó: «¿Qué es lo que la gente está mal de ti?»

Fernandes respondió: «Nada. La gente tiene una opinión sobre mí y no puedo cambiar eso. Esa es la forma en que las personas quieren juzgarlo sobre lo que ven en el campo, la televisión o las entrevistas.

«No puedo cambiar eso. Tienen la libertad de pensar como quieren sobre mí, porque tengo la libertad de pensar en ellos. No juzgo a las personas hasta que las conozco.

«Pueden tener una opinión sobre mí, está bien: todos tenemos una opinión, y es por eso que la vida es tan buena y diferente. Si todos pensamos de la misma manera que sería tan aburrida».

Se le preguntó a Fernandes qué creía como la parte más difícil del fútbol y respondió: «Siendo consistente, creo. Durante 90 minutos tienes que ser tan consistente en todo lo que haces», dijo.

«A veces se aleja de ti y puede cambiar todo. Así que creo que la consistencia en el primero, consistente en hacer lo que crees que es mejor para el equipo, porque eso debería ser el primero de todo y no puedes hacer nada sin pensar en el equipo.

«Eso es cierto en el fútbol, ​​y es lo que debería estar por encima de todo porque no hay nada más importante que el equipo. Y luego se trata de ponerse en la mejor posición para ayudar al equipo.

«Y cuando estoy en el campo, eso es lo que más tengo en mi cabeza: para hacer mis cosas, el equipo ayudará a mejorar, así que tengo que hacerlo. Tengo que ser el jugador más consistente y preciso que puedo ser en cualquier momento del juego, no con la pelota, sino también sin la pelota.

«Pero incluso en algunas cosas que tienes que decirle a tus compañeros de equipo cuando quieres cambiar algo positivo, cambiando las piezas del conjunto para ser precisas, porque si las cosas pequeñas cambian, puede ir en tu contra».

Cuando se le preguntó si se pone nervioso en los juegos, Fernandes dijo: «No, nunca. ¿Durante los juegos? No. No puedo ponerme nervioso antes de los juegos. Durante el juego solo pienso en el objetivo que tenemos para el juego, es decir.

«Recuerdo cada paso que hemos entrenado y que mis compañeros de equipo tienen que hacer y recuerdo cada posición que tienen que hacer.

«Si voy a una sesión de entrenamiento, no solo me concentro en lo que tengo que hacer, sino también en lo que me rodea porque puede cambiar, tengo que jugar una posición diferente o un compañero de equipo no puede saber dónde estar o qué posición debe quedarse.

«En las piezas del set, sé exactamente dónde deberían estar todos. Lo único nervioso es obtener todo en mi memoria, para que pueda recordar cada paso del juego.

«Además, cuando estoy en la pelota, conozco todos los movimientos que mis compañeros de equipo tienen que hacer. Para tener en cuenta:» Estoy aquí en la pelota, así que esto es lo que hemos entrenado «, pero tienes que pensar en una fracción de segundo.

«Es automáticamente porque lo pienso durante la semana. Si piensas tan a menudo sobre algo que tu memoria muscular funciona en sí misma».

