Bruno Fernandes da la reacción del Man United al despido de Rubén Amorim por parte de Sir Jim Ratcliffe

El apoyo público de Sir Jim Ratcliffe al futuro de Rubén Amorim en el Manchester United ha sido descrito por Bruno Fernandes como una señal de estabilidad en Old Trafford.

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, ha respaldado al entrenador Ruben Amorim para devolver el éxito a Old Trafford a pesar de las continuas especulaciones sobre su futuro.

Amorim volvió a ser el centro de atención esta temporada después de un lento comienzo de la temporada 2025/2026. Después de perder 3-1 ante Brentford hace tres semanas, el portugués era el favorito para convertirse en el próximo entrenador despedido de la Premier League.

La victoria por 2-0 sobre el Sunderland antes del parón internacional alivió esa presión y, posteriormente, el apoyo público de Sir Jim Ratcliffe despejó cualquier duda sobre su futuro inmediato. El copropietario del United indicó que le daría a Amorim tres años para demostrar sus habilidades en Old Trafford, a pesar de haber acumulado sólo 37 puntos en sus últimos 34 partidos en la máxima categoría.

«Rubén tiene que demostrar que es un gran entrenador durante los próximos tres años», dijo al podcast The Business. «Ahí es donde estaría yo. A veces no entiendo a la prensa. Quieren éxito de la noche a la mañana».

«Piensan que es un interruptor de luz. Ya sabes, accionas un interruptor y mañana todo será color de rosa. No se puede dirigir un club como el Manchester United basándose en reacciones instintivas ante un periodista que sale todas las semanas».

De cara al choque del domingo contra el Liverpool, Amorim agradeció el apoyo de Ratcliffe. Fernandes, que también ha sido criticado por sus actuaciones esta temporada, se ha convertido en el primer jugador en hablar públicamente de la defensa de Amorim por parte del multimillonario inglés.

En declaraciones a Sky Sports, el internacional portugués reveló el sentimiento sobre Amorim en el vestuario y cómo la muestra de confianza de Ratcliffe sólo puede ser algo bueno. «Es bueno para el club ofrecer cierta estabilidad», afirmó.

«Todos lo sabemos, y creo que el entrenador ha hablado de ello, los resultados son los que hacen que un entrenador se quede o no. El entrenador es muy consciente de eso. Los jugadores son muy conscientes de que tenemos que mejorar y ganar partidos para ayudar al entrenador a ser más estable y tener más confianza en lo que podemos hacer en este momento y en el futuro».

«Creo que el club necesita algo de estabilidad, eso es lo principal de Sir Jim, que quiere pasar a todos. Siempre hemos hablado de darles tiempo. Creo que a veces hay que mirar el panorama más amplio y desde el lado del club tienen que hacerlo».

«Como jugador y como grupo de jugadores, creemos que el entrenador puede ayudar a este club a volver a donde pertenece».

Y añadió: «No sé cuál es el propósito de Sir Jim al decir eso. Creo que [maybe] transmitir algo de confianza al equipo y al personal, para que parezca que estamos en el camino correcto, no en el camino que queremos, sino en el camino correcto.

«Queremos mejorar eso. Cuando Sir Jim vea que, al igual que los jugadores, el entrenador es la persona adecuada para el trabajo, las cosas mejorarán. Tenemos dos grupos que tienen el mismo aspecto».

