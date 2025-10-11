Bruno Fernandes analiza la inquietante tendencia en el Man United con una confesión honesta

Bruno Fernandes ha lanzado tres penaltis con el Manchester United esta temporada, pero sólo ha marcado uno, lo que le llevó a admitir que necesita «estudiar mejor».

Bruno Fernandes ha fallado dos de sus tres penales esta temporada (Imagen: Catherine Ivill – AMA/Getty Images)

Bruno Fernandes ha confesado que necesita «estudiar mejor» en la tanda de penaltis de esta temporada. Fernandes, de 31 años, ha lanzado tres penaltis con el Manchester United desde el inicio de la nueva temporada de la Premier League, dos de los cuales falló.

Su único penalti exitoso fue un gol en el tiempo de descuento contra Burnley en agosto, asegurando una victoria crucial por 3-2. Sin embargo, apenas una semana antes en Fulham, el centrocampista lanzó su penalti por encima del travesaño y el United tuvo que conformarse con un empate 1-1.

El mes pasado, Fernandes desdibujó sus líneas por segunda vez durante la derrota por 3-1 ante Brentford. El internacional portugués tuvo la oportunidad de empatar para el United, pero Caoimhin Kelleher se lo negó.

Fernandes se enfrentará nuevamente a Kelleher el sábado cuando Portugal juegue contra Irlanda en un partido de clasificación para la Copa del Mundo.

En la rueda de prensa previa al partido portugués, el capitán del United fue preguntado por su reciente récord en los 12 metros y respondió: «Esta temporada, de tres, al final me faltaron dos.

«No quiero perdérmelos. Es algo que tengo que estudiar mejor. Siempre lo haré con plena convicción, porque hay un entrenador que confía en mí».

Caoimhin Kelleher rechazó recientemente el penalti de Bruno Fernandes (Imagen: Richard Pelham/Getty Images)

Si bien Cristiano Ronaldo estará en los penaltis para Portugal, se le preguntó a Fernandes sobre la perspectiva de un reencuentro con el portero del Brentford. “Cada día es un buen día para ajustar cuentas”, añadió la ex estrella del Sporting CP.

«Él era más fuerte. Él lo hizo muy bien y yo no. Pero no es algo que me afecte. En un equipo de fútbol hay algo más grande que la individualidad. Ganar es mucho más importante que ajustar cuentas con el portero irlandés».

Fernandes también habló sobre su futuro en el United. Tenía una oferta de contrato de £ 200 millones sobre la mesa de Al-Hilal durante la ventana de transferencia de verano, y los gigantes de Arabia Saudita estaban dispuestos a pagarle al United una tarifa de £ 100 millones.

Fernandes, que tiene contrato en Old Trafford hasta 2027, lo desestimó y explicó: “No descarto mudarme a Arabia Saudita debido al Mundial.

«Eso nunca fue una consideración. Yo quería quedarme en el Manchester United y el club quería que me quedara. Eso es todo».

“Me gusta vivir el momento y lo más importante para mí ahora es representar a la selección nacional porque es un gran honor poder jugar mañana”. [Saturday]y todavía no sé si jugaré y mucho menos si dejaré el Manchester United dentro de un año. Soy feliz donde estoy; De lo contrario no me hubiera quedado, pero eso no me afecta».

