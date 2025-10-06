Brooklyn Beckham está desaparecido en la foto familiar, ya que un mensaje de David dice mucho

David Beckham y Victoria han compartido fotos de sus hijos, Cruz, Harper y Romeo durante la Semana de la Moda de París, pero Brooklyn no tiene mensajes.

Brooklyn Beckham fue el único miembro de la familia ausente en la Semana de la Moda de París (Imagen: Getty Images)

Brooklyn Beckham no contiene en fotos familiares que David y Victoria han compartido a sus hijos durante la Semana de la Moda de París.

Cruz, Harper y Romeo estuvieron presentes en la capital francesa con sus padres para el desfile de Victoria, pero Brooklyn no se había visto por ningún lado. Anna Wintour, la antigua editora -in -Chief of Vogue, incluso aparece en una de las imágenes compartidas.

En cambio, Brooklyn parece haber pasado el fin de semana con su esposa, Nicola Peltz, en los Estados Unidos. Una publicación en las redes sociales de la actriz estadounidense sugiere que pasaron el sábado por la noche en Sushi Yamamoto en Beverly Hills, Los Ángeles.

Victoria publicó una foto de los Beckhams menos Brooklyn, pero incluyendo la novia de Cruz, Jackie Apostel, y también Winttour en Instagram. La leyenda dice: «¡Amo a muchos de todos … ¡No podría hacerlo sin ustedes! XX»

El contenido no se puede mostrar sin permiso

El ícono del Manchester United, David, compartió una foto el domingo, Cruz, Harper, Romeo y Victoria. «Los amo a todos», dice la leyenda. «Estamos muy orgullosos de tu madre»

Cruz y Romeo también compartieron mensajes de apoyo en la misma plataforma de redes sociales. «Sooooooo Good @Victoriabeckham», el último escribió un mensaje con diferentes fotos del programa de pasarela.

El primero también compartió una captura de pantalla de un artículo de Daily Mail: «¡El Equipo Beckham se reunió! Cruz Sports Bizarre Frogs obstruye mientras se une a la familia para apoyar el show de PFW Catwalk de Mama Victoria, con dos excepciones muy notables». Cruz también publicó diferentes fotos del programa.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

The Sunday Times también informa que Victoria no respondería ninguna pregunta sobre la reciente especulación del tabloides sobre una consecuencia con su hijo mayor durante una entrevista con el periódico. Brooklyn se habría alejado cada vez más de la familia en medio de una fila de él y Peltz, después de su notable ausencia de las celebraciones del cumpleaños número 50 de David a principios de este año.

