Brighton vs Manchester City Premier League Collision predice mientras se desarrolla el thriller de cinco objetivos

Manchester City se enfrentará a Brighton en la Premier League más tarde hoy, por lo que simulamos la colisión para predecir el resultado.

El pronosticado XI vs Brighton de Man City (Imagen: EA Sports)

Man City querrá recuperarse a las formas ganadoras más tarde hoy cuando la cara lateral de Pep Guardiola Brighton en la cara de la Premier League.

Después de una enfática victoria por 4-0 contra los Wolves, City obtuvo su primera derrota de la temporada el fin de semana pasado, con el lado de Guardiola perdió 2-0 ante el Tottenham en el estadio Etihad. Estaba lejos de una buena actuación de City, pero tienen la oportunidad de volver a la pista más tarde hoy con un viaje a Brighton.

Brighton todavía tiene que ganar otra competencia esta temporada, pero las gaviotas resultaron ser problemáticas para la ciudad la temporada pasada, con el equipo de Guardiola no derrotarlos en dos intentos. Después de haber abandonado con una lesión en los Spurs, se espera que Rayan Ait-Nouri esté disponible para la selección de hoy.

Entonces, ¿puede City recoger tres puntos contra Brighton? Utilizamos EA FC 25 para obtener una ortografía de scetor.

Brighton vs Man City Puntore predicho por simulación

Para completar esta simulación, utilizamos EA FC 25 y actualizamos los escuadrones con las últimas lesiones, suspensiones y transferencias. Los kits de la temporada 2025/26 no están disponibles en EA FC 25, por lo que ambas partes se establecieron en los kits de la temporada pasada, mientras que las nuevas transferencias pueden tener cifras de escuadrón incorrectas.

Predecimos que Brighton podría estar en una formación 4-2-3-1, con su XI inicial de la siguiente manera: Verbruggen; Wieffer, Van de Hecke, Dunk, De Cuyper; Baleba, Ayari; Minteh, O’Riley, Mitoma; Welbeck.

Predecimos que la ciudad podría establecerse en una formación 4-2-3-1, con su alineación de la siguiente manera: Trafford; Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri; González, Reijnders; Silva, Cherki, Marmoush; Haaland.

Un desafío incómodo de Ruben Dias solo vio a Brighton otorgar una penalización durante tres minutos y después de perderse el punto de penalización la semana pasada, Danny Welbeck ya no cometió el mismo error cuando disparó en la esquina izquierda para ponerlo 1-0. Una primera mitad tranquila tuvo lugar después del gol temprano, pero solo tres minutos después del reinicio, Brighton sorprendió a la ciudad mientras duplicaban su ventaja.

Matt O’Riley hizo el puntaje en 2-0 para Brighton (Imagen: EA Sports)

Kaoru Mitoma derrotó fácilmente a Rico Lewis a la izquierda mientras llevaba la pelota al gabinete de la ciudad, y cuando fue apoyado, eligió a Matt O’Riley a las afueras del área. El mediocampista usó su cuerpo para proteger la pelota de su marcador, y después de un toque de sus pies, desempacó la esquina más lejana con un fantástico intento rizado de dirigir Brighton 2-0.

Sin embargo, City no tuvo el segundo objetivo que los influyó, y solo dos minutos después retiraron un gol cuando había una casa de esquina en el polo cercano. De repente, City tenía el control y solo cinco minutos después de la huelga de Haaland anotaron nuevamente, con la cruz perforada de Omar Marmoush en la red de la rodilla de Lewis Dunk.

El equipo de Guardiola había volcado el juego y con 15 minutos para el final, completaron el regreso para continuar por primera vez.

Bernardo Silva ha llegado 3-2 a la ciudad (Imagen: EA Sports)

Un dos dos entre Phil Foden y Lewis vio este último descanso más allá de la defensa de Brighton y disparar a una cruz en la caja por la regla del nombre. La pelota cayó a los pies de Haaland, y en lugar de disparar, el delantero arrojó el pase al camino de Bernardo Silva, quien golpeó su tiro en la esquina inferior.

Brighton no tuvo respuesta al fantástico regreso de City, con el equipo de Guardiola recogiendo tres grandes puntos en el camino.

