Man Utd está interesado en firmar a Carlos Belba este verano, pero Brighton es reacio a vender al joven centrocampista.

Brighton y Hove Albion -Midfender Carlos Baleba (Imagen: Mike Hewitt/Getty Images)

El manager de Brighton Fabian Hurzeler está «muy seguro», Carlos Baleba no dejará el club este verano.

El Manchester Evening News Informó el viernes por la mañana que United está dispuesto a posponer una mudanza para Baleba hasta el próximo año.

Brighton valora a Baleba en alrededor de £ 100 millones, lo que sería un acuerdo potencial difícil de financiar, pero Ruben Amorim quiere fortalecer su centro del campo para el final de la ventana de transferencia.

Toby Collyer se unirá al Club de Campeonato West Ham con un préstamo estacional y hay preocupaciones sobre la idoneidad de Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo y Casemiro para los rollos del centro del campo más profundos.

Sin embargo, Brighton tiene fe en mantener a Baleba este verano, como explicó Hurzeler.

«Estoy muy, muy seguro», dijo Hurzeler a los periodistas sobre Baleba que se queda en Brighton. «No vi ningún cambio. Parece estar en un muy buen lugar y disfrutarlo con sus compañeros de equipo».

Baleba se perdió los últimos cuatro juegos amistosos de Brighton para la temporada con una lesión en la rodilla, pero Hurzeler confirmó que podría comenzar contra Fulham este fin de semana. «Es una opción para comenzar mañana», dijo.

Amorim cuenta con el apoyo de las sesiones de firma de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Diego Leon este verano, con United que gasta casi £ 200 millones en la estrella de transferencia.

Ugarte fue firmado por € 50 millones (£ 42.3 millones), con otros € 10 millones (£ 8.5 millones) en complementos, lo que representó una edición importante, pero United planea invertir nuevamente en su posición.

