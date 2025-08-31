Brighton está tomando una nueva decisión de Carlos Baleba en medio de Man United £ 100 millones de reclamo de transferencia

Manchester United sigue conectado a una reubicación para el centrocampista de Brighton Carlos Baleba antes del día de la fecha límite de transferencia el lunes

Carlos Baleba permanecerá conectado este verano con un traslado al Manchester United (Imagen: Getty Images)

Brighton y Hove Albion han tomado una decisión sobre Carlos Baleba en medio de correas de transferencia con el Manchester United.

El atletismo informó anteriormente que United le gustaría estar en Baleba, porque quieren fortalecer sus opciones en el centro del campo antes de la fecha límite de la transferencia de verano. Se ha sugerido que los Rojos contactaron a Brighton a través de intermediarios para discutir posibles condiciones para una transferencia.

El Manchester Evening News Entiende que United está dispuesto a posponer un movimiento para el centrocampista hasta el próximo año, con fuentes senior que admiten que actualmente es poco probable un acuerdo. Con tres años restantes en su contrato, Baleba es visto como uno de los talentos jóvenes más prometedores en su posición y ha actuado para llenar el vacío que Moise Caiche ha dejado en el centro del campo de Brighton.

Sin embargo, vale la pena señalar que se dice que Brighton conserva al Camerún Internacional durante al menos un año y, según los informes, alcanzó un precio de más de £ 100 millones. Y la fuerte posición de Brighton ha sido reforzada por su decisión de nombrarlo en su alineación inicial para la colisión del domingo por la tarde en casa en el Manchester City.

El jefe de las Gaviotas, Fabian Hurzeler, ha insistido en la construcción del juego del domingo que Baleba seguirá siendo un jugador de Brighton.

Cuando se le preguntó si estaba 100 por ciento seguro de que Baleba permanecería, Hurzeler dijo en una conferencia de prensa: «Sí. Si hay un número más de 100, incluso diría más de 100. Tengo fe en ello».

Ruben Amorim llega al final de su primera ventana de transferencia de verano en Old Trafford, y ha gastado una gran cantidad de reclutas en los últimos meses. Más de £ 200 millones se salpican en personas como Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko.

Amorim no tuvo éxito en encontrar el éxito con su envejecimiento en el centro del campo compuesto por Casemiro y Christian Eriksen en el último período y espera obtener un nuevo centrocampista para la fecha límite del lunes.

