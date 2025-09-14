Últimas noticias del Manchester United después de que los Rojos no habían firmado a Carlos Baleba en el verano

Carlos Baleba de Brighton & Hove Albion (Imagen: Getty Images)

El entrenador en jefe de Brighton, Fabian Hurzeler, ha admitido que el Manchester United, el objetivo de Carlos Baleba, necesita ‘tiempo’ para volver a su mejor momento después de un verano incierto sobre su futuro.

El lado de Ruben Amorim estaba en el mercado para un nuevo mediocampista e identificó a Baleba como una prioridad para esa posición. El mes pasado se informó que United Contact fue contactado con De Meeuwen, a través de intermediarios, para explorar un posible movimiento para el internacional de Camerún.

A pesar de la mayor especulación, Baleba, que todavía tiene tres años en su contrato, permaneció en el estadio AMEX después del final de la ventana de transferencia.

Baleba había comenzado en cada uno de los primeros tres partidos de la Premier League de Brighton, pero Hurzeler decidió llevarlo al banco para la derrota por 2-1 del sábado en Bournemouth. Finalmente, Baleba apareció en el minuto 66, pero no pudo evitar que las gaviotas perdieran en la etapa de vitalidad.

Hablando en su conferencia de prensa después del juego, Hurzeler reconoce que la especulación no ha sido fácil de manejar para Baleba. «Creo que es normal para un jugador joven cuando los medios crean el sonido a su alrededor», dijo. «No es fácil para este jugador lidiar con eso».

«Por eso tenemos que darle tiempo y apoyo para que vuelva a su mejor actuación», continuó Hurzeler. «Pero él es un jugador joven y creo que eso es algo que tenemos que aceptar, que los jugadores jóvenes no siempre tienen la cara que queremos ver».

Aunque United no lo firmó en el verano, se supone que Baleba sigue entusiasmado en un cambio en el futuro. Sin embargo, Brighton está seguro de que lo mantendrá al menos otra temporada.

Hurzeler había advertido a Vruiters antes de que se cerrara la ventana. Cuando se le preguntó en agosto lo seguro de que estaba de que Baleba se quedaría, respondió: «Muy, entero, muy seguro». Cuando fue presionado por una razón, dijo: «Solo mi condena».

