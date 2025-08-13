Las últimas noticias de transferencia de Manchester United como el entrenador en jefe de Brighton, Fabian Hurzeler, habla con el interés de los demonios rojos de Carlos Baleba.

Informó Manchester United Transfer -Target White Carlos Baleba y su actual entrenador en jefe, Fabian Hurzeler (Imagen: Bryn Lennon/Getty Images))

El entrenador en jefe de Brighton, Fabian Hurzeler, ha abordado la actividad de su club en el mercado de transferencias, mientras que el Manchester United todavía está conectado a Carlos Baleba.

Baleba se ha convertido en un objetivo potencial para Ruben Amorim. El jefe del United completó su nuevo poder de ataque con la llegada de £ 66.4 millones de Benjamin Sesko y ahora podía intentar fortalecer su centro del campo antes de que se cierre la ventana de transferencia.

Es por eso que se ha sugerido que el Camerún Internacional de Brighton es el hombre que han establecido. El Athletic Reports United quiere firmar a Baleba antes de que se cierre la ventana, porque esperan que el jugador sea objeto de una guerra de ofertas el próximo verano.

Baleba se unió a las Gaviotas de Lille en 2023 por £ 23.2 millones. Ayudó al club a llegar a la ronda de 16 de la Europa League en 2023/24 y la temporada pasada jugó un papel destacado la temporada pasada con 34 de 38 juegos de la Premier League que se jugaron. Ahora se afirma que su próximo paso podría costar más de £ 100 millones.

En el momento en que el jugador de 21 años llegó a la Premier League, Brighton acababa de confirmar la venta récord de Moises Caicedo al Chelsea por £ 115 millones. El ecuatoriano fue nuevamente firmado por £ 4.5 millones dos años antes.

Tales acuerdos han dado a la reputación del club de la costa sur como uno de los modelos de ventas más lucrativos en el fútbol global.

Esto continuó en el verano de 2025, porque a Joao Pedro se le permitió mudarse al Chelsea a principios de este verano en un acuerdo de £ 55 millones. El atacante anotó 13 y ayudó a siete el último período, por lo que hablando con el atletismo, se le pidió a Hurzeler por sus pensamientos sobre perder a los jugadores de tanta importancia.

Él dijo: «Siempre se habla cuando un club hace algo especial cuando un club es especial. Estamos orgullosos de nuestras formas de trabajar y no somos el único club que ha vendido a uno de nuestros mejores jugadores.

«Ocurre con equipos más grandes, clubes más grandes. Para mí, lo más importante es que siempre tratamos de reemplazar a los jugadores con grandes jugadores jóvenes con un gran potencial».

Hurzeler agregó: «El segundo es que el club también muestra que pueden mantener buenos jugadores.

«Hubo grandes ofertas para Kaoru Mitoma (del club de la liga de Saudi, Al Nassr, en enero), el interés en Jan Paul Van Hecke en esta ventana, pero el club mostró que pueden mantenerse fuertes, también pueden mantener a sus mejores jugadores».

Si esa es la actitud que toman en las últimas semanas de la ventana de verano con Baleba, puede bailar la esperanza de United para completar una transferencia.

El jefe de Brighton concluyó: «Sabemos cómo queremos trabajar aquí, conocemos la manera de Brighton y siempre tratamos de sacar lo mejor de los jugadores e intentamos tener éxito.

«Creo que lo mostramos la temporada pasada. Por supuesto, ahora queremos hacer mejoras.

«Todavía tenemos altas expectativas de nosotros mismos, queremos lograr más, y creo que no somos peores con las sesiones de firma que hemos hecho. Eso es lo que tenemos que probar ahora».

