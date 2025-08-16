Breakout Man United Star deja caer las primeras noticias del equipo, mientras que Ruben Amorim Plan vs Arsenal se destaca

Manchester United está listo para comenzar su temporada de la Premier League contra el Arsenal en Old Trafford.

El entrenador en jefe de Man Utd, Ruben Amorim. (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

El compañero de ala del Manchester United, Patrick Dorgu, ha insinuado que podría estar en la fila para comenzar el domingo por la tarde cuando regresa la Premier League.

United ingresará a la nueva temporada mañana, en casa en el Arsenal, con expectativas altas. Lucharon desesperadamente en la última campaña de la Premier League después de que prácticamente habían renunciado a su forma nacional para concentrarse en la Europa League.

Esto eventualmente sería contraproducente porque United perdió 1-0 ante el Tottenham Hotspur en la final de la competencia en Bilbao, asegurando que no estarían sin fútbol europeo esta temporada. Con su enfoque, ahora, solo en las competiciones de la Premier League y la Copa Inglesa, no hay excusas para que United no mejore drásticamente.

En la ventana de verano, United ha fortalecido su ataque con tres nuevas incorporaciones, mientras que Diego Leon ha sido firmado para ofrecer cobertura en el ala izquierda. Parece que los Rojos permanecerán en el flanco izquierdo con el compañero de equipo de Leon, Dorgu antes del comienzo de la temporada, pero si su actividad de Instagram es algo a lo que entrar.

Dorgu publicó en su historia y compartió una imagen de competencia modificada para el primer partido de mañana por la tarde. Aunque no es una cierta señal de fuego que comenzará contra los Gunners, los jugadores a menudo comparten estos mensajes en las redes sociales cuando todos están en cierta capacidad.

Se ve como un guiño sutil a familiares y amigos para coordinar para la luminaria. 2025 fue un año de ruptura para Dorgu después de que fue firmado desde Lecce en enero.

Patrick Dorgu ha compartido un equipo de equipo en la plataforma de redes sociales Instagram.

Debutó en el flanco derecho para los Rojos en la Copa FA, pero pronto cambió hacia la izquierda. Solo se perdería dos partidos de la Premier League después de su llegada debido a la suspensión y también fue pesada en la carrera hacia la final de la Europa League contra el Tottenham.

