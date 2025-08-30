Boxing Tonight: Misfits 22 – Tarjeta de pelea, cómo ver, Ring Walk Times

Darren Till regresa al ring de boxeo este fin de semana mientras se enfrenta al ex campeón de peso mediano de UFC Luke Rockhold en Misfits Boxing 22 en Manchester

Darren Till y Luke Rockhold están encabezados -Massfits 22 (Imagen: Getty Images)

Los íconos de UFC Darren Till y Luke Rockhold lo mantendrán entre sí en un evento principal emocionante en Misfits Boxing 22, porque la promoción crossover trae su entretenimiento de marca único al AO Arena de Manchester.

La tarjeta con ‘Ring of Thrones’ muestra una mezcla de antiguas estrellas de MMA, influencers y personalidades de reality shows que entran en el anillo de boxeo, con títulos para agarrar en diferentes períodos.

Hasta, invicto en dos actuaciones anteriores de Mercevits, quiere proteger el cinturón de peso bridger contra el ex campeón de peso mediano de UFC Rockhold, lo que trae su llamativo árbol genealógico a pesar de un récord mixto después de UFC.

Tony Ferguson ha sido agregado a la alineación forrada de estrellas y hace su debut en los miserfits contra Salt Papi en el Co-Main, mientras que Dillon Danis está disminuyendo contra Warren Spencer en una pelea de reglas de MMA. Con las estrellas de TOWIE Joey Essex y Demi Sims que también hacen su debut, el evento promete un gran drama y momentos virales para los fanáticos de deportes de combate poco convencionales.

Espere una cartelera vinculada que conduzca a un evento principal explosivo para una multitud animada. Aquí está todo lo que necesitas saber para ver la promoción …

¿Cuándo es el boxeo de Misfits 22?

Misfits Boxing 22 está planeado para el sábado 30 de agosto en el AO Arena en Manchester. Se espera que el evento comience en el Reino Unido alrededor de las 5 p.m., con las peleas de carteles que comienzan primero.

¿Cuándo es Darren a nosotros Luke Rockhold?

Se esperan paseos en anillo para el evento principal entre Darren hasta Till y Luke Rockhold alrededor de las 10 p.m. Tiempo del Reino Unido, aunque esto puede cambiar, dependiendo de qué tan rápido progrese la cartelera.

¿Cómo puedo ver a Misfits Boxing 22?

La tarjeta de boxeo 22 completo se muestra en vivo en Dazn. Los espectadores pueden ver el evento a través de la aplicación o sitio web Dazn en varios dispositivos, incluidos televisores inteligentes, teléfonos móviles, tabletas y consolas de juegos.

Es un evento de pago por visión que cuesta £ 19.99, o gratis para aquellos que tienen una membresía anual de Dazn. Ninguna emisora ​​de TV convencional lo muestra en el Reino Unido, lo que hace que la transmisión sea el método de visualización más importante.

Tanto Till (Photo) como Rockhold son ex cazadores de UFC (Imagen: Getty Images)

Boxeo inadaptado 22 Vechtkaart

Citas de esquina

Darren a: «Puedo hacer cualquier tiro. Mira los tiros que tomé de todos los chicos con los que luché contra el peso mediano. Nadie me eliminó. Nadie me golpeó en el peso mediano y luché contra los mejores chicos. [Robert] Whittaker, Dricus [du Plessis]Todos los chicos, [Kelvin] Gastelum.

«Me reí de todos y tengo una barbilla. Mike Perry te maltrató, y déjame decirte que ni siquiera estoy buscando la pelea de Mike Perry ahora. Él es un vagabundo mucho.

Luke Rockhold: «Puedo moverme mejor que nadie … Puedo golpear más fuerte que cualquier otra persona con ambas manos y trabajo duro y no me canso. Creo que la gente tiene una representación falsa de mi última pelea en el UFC. Por supuesto, me veía cansado y viejo … Estuve jodido durante tres años. Viví como drones.

«He trabajado duro durante los últimos tres o cuatro años. Tengo aquí y allá, pero me despierto a la mañana siguiente, corro y trabajo y soy diligentemente un hombre mejor todos los días y estoy en forma. Estoy emocionado de salir y actuar».