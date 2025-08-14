Big Name Returns and Leshation Doubt – Cinco cosas vistas en el entrenamiento del Manchester United

El último de Carrington para el primer partido de la Premier League de Man United contra el Arsenal en Old Trafford el domingo.

Los jugadores del Manchester United continúan preparándose para su primer partido de la temporada. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images).

Manchester United analizará un inicio ganador de la campaña de la Premier League de 2025/26 cuando se enfrentan en Old Trafford el domingo por la tarde.

Los Rojos, que no han derrotado a los Gunners en la competencia durante casi tres años, esperan aprovechar la atmósfera y los alrededores positivos creados a fondo de una exitosa campaña de pretemporada en y al lado del campo.

United estaba invicto en la pretemporada por primera vez desde 2019 y recaudó cuatro nuevas sesiones de firma.

En previsión de la visita de Mikel Arteta, los jugadores y el personal de United continúan colocando los patios duros en Carrington, y aquí hay cinco cosas que hemos visto en la sesión de entrenamiento del miércoles:

Calor

El clima de esta semana ha sido glorioso en Manchester, lo que significa que los jugadores de Ruben Amorim se han preparado para la cortina del domingo en circunstancias chisporroteantes.

El sol brilla en el campo de entrenamiento del club, lo que significa que los jugadores de United han sido empujados al máximo. El pronóstico del tiempo para el domingo dice que la temperatura podría alcanzar hasta 26 grados Celsius.

Fotos tomadas de la sesión de entrenamiento del miércoles en Carrington mostraron a varios miembros del entrenamiento del equipo en chalecos sin mangas. Entre los que atraen un top de ese tipo, Harry Maguire, Bruno Fernandes, Matheus Cunha y Benjamin Sesko fueron.

Desafortunadamente, no pasará mucho tiempo antes de que los jugadores de United alcancen sus sombreros, guantes y se redujeran para entrenar.

El clima ha sido glorioso esta semana. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images).

Hojlund -funciones

El lunes, United publicó imágenes que se grabaron en la sesión de entrenamiento después de la Fiorentina del domingo. El día después de una competencia es un día de recuperación para los titulares, mientras que aquellos que, como siempre, comienzan en el tren bancario, ya sea que lleguen o no.

Cada reemplazo para el empate 1-1 con Fiorentina fue responsable, excepto el delantero Rasmus Hojlund. Se sintió algo importante en medio de los esfuerzos de United para cargarlo a AC Milan.

Sin embargo, fue representado con entrenamiento además del resto de sus compañeros de equipo el miércoles, lo que significa que permanece en la pelea para ser admitido en el equipo para el juego del domingo.

Según lo informado por el Manchester Evening News A principios de esta semana está abierto a miembro de AC Milan. United está convencido de que un acuerdo puede cerrarse con el atuendo italiano.

Rasmus Hojlund aún podría dejar el Manchester United este verano. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images).

Se proporcionan jóvenes

No sería una sesión de capacitación unida sin uno o dos años. En los últimos años se ha convertido en un tema regular en Carrington y Amorim no ha sido eliminado de dar parte del talento más prometedor de United la oportunidad de llamar la atención.

Después de la gira de pretemporada a través de los Estados Unidos, tanto Tyler Fredricson como Jack Fletcher continúan entrenando con las cifras de alto nivel de United. Se confirmó el miércoles que este último trabajó con el equipo del primer equipo.

Fredricson, de 20 años, recibió su debut senior de Amorim hacia el final de la temporada pasada y comenzó la Premier League of United contra Wolves y Brentford. Fletcher todavía está esperando hacer su arco competitivo para el club, pero fue mencionado en el banco siete veces en el último período.

Tyler Fredricson verá más oportunidades esta temporada. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images).

Mazraoui desaparece de nuevo

Con tres días para el juego de apertura de la temporada, parece cada vez más probable que Noussair extrañe Mazraoui. Justo como lo fue el domingo, el marroquí estaba ausente de las fotos publicadas en la sesión del miércoles.

El defensor ha estado desaparecido desde el juego 0-0 de United con Leeds United en Estocolmo hace casi un mes, y no logró jugar a través de los Estados Unidos durante unos minutos de su gira. Actualmente está alimentando una lesión y la última imagen de él publicada por United en el entrenamiento fue el 25 de julio.

El marroquí fue un jugador importante para los Rojos la temporada pasada y logró 57 actuaciones en todas las competiciones.

Noussair Mazraoui no fue visto recientemente en el entrenamiento.

Un estado de ánimo alegre

El comienzo de una nueva temporada siempre trae un nuevo optimismo y esperanza. Después de un exitoso verano tanto dentro como fuera del campo, los jugadores de United tienen derecho a estar de humor alegre para la colisión con el Arsenal.

La gira para la temporada ha registrado cuán positivo es el estado de ánimo en el campamento, y eso parece haber continuado desde que regresaron a Inglaterra hace poco más de una semana.

Bryan Mbeumo estaba sonriendo por completo en el entrenamiento. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images).