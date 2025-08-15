Manchester United podría tener un problema similar con Carlos Baleba que ya han experimentado con Adam Wharton, en el que los centrocampistas de Brighton y Crystal Palace se originaron como metas

Adam Wharton podría haber terminado en Old Trafford hace un año (Imagen: Charlotte Wilson/Offside/Offside a través de Getty Images)

Adam Wharton podría haber hecho muchas preocupaciones a sus abuelos firmando para el Manchester United, y un acuerdo en 2024 eventualmente habría ahorrado mucho dinero a los jefes de Old Trafford, pero fue Crystal Palace quien finalmente se zambulló.

Ahora, 18 meses después, los Eagles, según los informes, aprecia al jugador de 21 años con más de £ 100 millones, para que los Red Devils puedan hacer un movimiento para la Inglaterra internacional. El valor de Wharton se disparó rápidamente en su joven carrera, después de que impresionó al equipo de la Premier League con sus habilidades en Blackburn Rovers como proyecto juvenil.

El creador de juegos pasó toda su carrera juvenil en el lado del campeonato, antes de realizar 44 actuaciones para su primer equipo y contribuir con cuatro goles en el centro del campo. El año pasado, The Guardian informó que United Scouts les pertenecía que Wharton había visto en Ewood Park.

Mientras que el Arsenal y el Tottenham Hotspur mostraron interés, fue Palace quien tomó el disparo en la joven estrella en un acuerdo con un valor de un máximo de £ 22 millones. Con 36 actuaciones de la Premier League ya en su haber, además de la Copa FA y el escudo comunitario, Wharton ha sido impresionante tanto para el club como para el país.

El jugador de 21 años también fue seleccionado por el equipo senior de Inglaterra para participar en la Eurocopa 2024, después de haber hecho su debut internacional para el Drie Leeuwen solo unos días antes del torneo en junio.

Esto significa que United podría haber ahorrado no menos de £ 78 millones si pudieran haber firmado a Wharton en 2024. Una mudanza al noroeste también habría beneficiado su vida familiar, ya que su padre el año pasado «había estado» preocupado «por él al sur de Londres, aunque Papa John afirma que no volvió a ver desde el movimiento.

Adam Wharton fue comprado inicialmente por £ 22 millones, ahora, según los informes, vale más de £ 100 para los Eagles. (Imagen: Clive Mason/Getty Images)

Engelsman es uno de los dos jugadores que Ruben Amorim está considerando traer a su centro del campo este verano, con Carlos Baleba la opción más prominente.

United, sin embargo, finalmente se enfrentó con el mismo error con la estrella de Brighton, porque solo tenía £ 23 millones disponibles en 2023.

Mientras jugaba para Lille, el jugador de 21 años estaba sujeto al interés del atuendo de Old Trafford, pero las gaviotas lo firmaron un acuerdo de cinco años. Ahora, la Premier League -Seal Baleba en no menos de £ 104 millones, lo que significa que el equipo de Amorim alcanzaría £ 81 millones más sobre la mesa de lo que deberían ser si se bucearan en el camerunés.

Con Wharton como alternativa, los fanáticos esperarían que esta transferencia se pueda llevar a cabo un poco más fácil; Pero este no es el caso. La venta del centrocampista de Inglaterra puede descansar en la capacidad de Palace para preservar a otros jugadores estrella en su equipo, a saber, Marc Guehi y Ebeeechi Eze.

Liverpool ha mostrado un fuerte interés en agregar Guehi del equipo de que está roto, con una oferta con un valor de un máximo de £ 35 millones. Aunque los Eagles no tienen la intención de dejar que la estrella se vaya, el jugador de 25 años llega el próximo verano al final de su contrato. Sin embargo, Guehi está dispuesto a ver su contrato.

El movimiento de Wharton puede depender del destino de los compañeros de equipo Eze y Guehi (Imagen: Crystal Pix/MB Media/Getty Images)

Este verano, Eze también se está moviendo a la llama, con ambas partes en North Londs interesadas en firmar al elegante centrocampista.

El Arsenal y los Spurs son posibles para esperar la cláusula de liberación de £ 68 millones de Inglaterra, que terminará a fines de esta semana.

El movimiento de Wharton puede depender completamente de si ambos o ambos compañeros continuarán hasta Weiden nuevo.

Con Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, todos en el edificio antes de la colisión de United con los Gunners el domingo, Amorim quiere llevar su proyecto a Old Trafford.

Discutiendo su «dolor de cabeza de selección» antes de la apertura de la Premier League a principios de esta semana, el jefe le dijo a Mutv: «Que [a selection headache] Es algo bueno, se considera así, no como la temporada pasada que tenemos que luchar para poner 11 jugadores en el campo.

«Esto es lo normal, así que tengo que pensar y ella [the players] Debo luchar durante la semana para que puedan cambiar los pensamientos, tengo una idea, pero cambiarán de opinión durante la semana.

«Será difícil porque tratamos de organizar una semana completa de entrenamiento, por lo que tendremos dos sesiones realmente fuertes con el tiempo para trabajar y luego romperemos un poco y luego dos días para pensar realmente en la estrategia para el juego y estaremos listos».