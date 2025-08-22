‘Big Impact’ – Plan de Sverre Nypan presentado después de la falta de préstamo de la ciudad

El adolescente de Manchester City Sverre Nypan estará prestado en Middlesbrough esta temporada, y ha sido propendido para desempeñar un papel importante en Tesside.

Sverre Nypan pasará esta temporada en préstamo de Middlesbrough

El jefe de Middlesbrough, Rob Edwards, apoyó a Teen Sverre Nypan para tener un «gran impacto» esta temporada en el campeonato después de asegurar al noruego en un acuerdo de préstamo estacional de Manchester City.

El joven de 18 años pudo debutar este fin de semana contra Norwich City mientras se preparaba para su primer gusto del fútbol inglés después de completar una reubicación de £ 12.5 millones de Rosenborg a principios de este verano.

Nypan es uno de los talentos jóvenes más emocionantes de Europa, y los Blues derrotaron a la competencia de Arsenal y Aston Villa para asegurar su firma.

Llega con mucha experiencia después de haber realizado 70 actuaciones del primer equipo para Rosenborg. Como parte de su plan de desarrollo en City, pasará la campaña en el campeonato.

Fue Boro quien ganó la carrera para firmar a Nypan, y Edwards está entusiasmado con la capacidad de ataque que Nypan puede aportar a su tiempo. El ex jefe de Luton Town quiere tomar la presión del Noruega Sub-21 a nivel internacional, pero admite que espera grandes cosas esta temporada.

«Estamos muy entusiasmados de tener a Sverre en el Football Club», dijo Edwards a Tesside Live. «Es un verdadero jugador talentoso y estamos agradecidos con Manchester City y Sverre y su equipo, por confianza con el siguiente paso de su desarrollo.

«Es un jugador de fútbol talentoso, y lanza muy bien en el grupo, contra mucha competencia. Es alguien que creo que puede tener un gran impacto esta temporada.

«Viene de uno de los clubes de fútbol más grandes del mundo. Claramente hicieron una inversión considerable en Sverre, por lo que eso le agrega un poco de presión. Tiene que poder manejar eso, pero él es un tipo joven y quiero tratar de iluminar eso si puedo.

«Pero también tiene 18 años y tenemos que asegurarnos de que nosotros también lo manejara. Obtiene minutos aquí, y veamos cómo va. Pero todos estamos entusiasmados».

Nypan jugó en diferentes rollos en el centro del campo en Rosenborg, pero un retorno de 14 goles y siete asistencias en 62 Juegos Eliteserien muestra sus mejores atributos, son más allá, y ahí es donde Edwards tiene la intención de usarlo.

«Es un jugador de centro del campo atacante, y es realmente bueno para recibir la pelota en esos espacios entre unidades, esas pequeñas bolsas y media bolsas. Es bueno conduciendo la pelota y es un fabricante», dijo.

«Queremos que cree para nosotros, pero para que él haga eso, debemos ser buenos para conseguirle la pelota en los espacios y áreas correctas. Tratamos de tener una estructura en cómo jugamos, pero también hay un elemento de libertad en eso. Es lo suficientemente inteligente como para encontrar buenos espacios y hacer que las cosas sucedan.

«Una vez más, él es un jugador joven, por lo que no queremos tener demasiada presión sobre él, pero es alguien que creemos que puede ayudarnos a anotar y crear. Está involucrado con el equipo. Viajará, así que veremos».

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.