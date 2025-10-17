‘Bestia de jugador’: el cedido del Manchester City buscado por un club hermano recibe un gran apoyo

Claudio Echeverri dejó el Manchester City para fichar cedido por el Bayer Leverkusen este verano, pero también era buscado por el Girona del City Football Group.

Claudio Echeverri aún no ha impresionado en el Bayer Leverkusen esta temporada

El director deportivo del Girona, Quique Cárcel, describió al técnico del Manchester City, Claudio Echeverri, como una «bestia de jugador» a pesar de perderse la cesión de verano del argentino.

Echeverri se unió al Bayer Leverkusen antes de la temporada 2025/26 a pesar del interés del equipo Girona del City Football Group. El atractivo de la Liga de Campeones con el equipo de la Bundesliga fue un gran empate en la decisión final.

Cárcel cree que Echeverri, de 19 años, estaba dispuesto a pasar a La Liga solo porque su agente prefería mudarse al Leverkusen, que fue campeón de Alemania en 2024/25 pero pasó por un verano de cambios tras la marcha del entrenador Xabi Alonso al Real Madrid.

Erik ten Hag reemplazó al español, pero fue despedido después de solo dos partidos, y ahora el ex técnico danés Kasper Hjulmand está a cargo.

Echeverri ha disputado cinco partidos durante su cesión, pero aún no ha sido titular en ningún partido y sólo ha estado en el terreno de juego durante 82 minutos. Cárcel dijo que tenía muchas ganas de fichar al joven y darle un papel importante en el equipo.

«Queríamos a Echeverri porque es un jugador bestial que marcó en el Mundial de Clubes», dijo al diario catalán Sport.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

«Quería jugar, tener tiempo de juego y competir en competiciones europeas, pero creo que quería venir aquí, y fue su agente quien buscó un perfil de proyecto diferente, y tenemos que respetar eso».

Echeverri llegó procedente de River Plate en enero de 2024 por £12,5 millones y se incorporó al club en febrero de 2025 tras un año más cedido en River.

Hizo un debut sorpresa en el City desde el banquillo en la final de la Copa FA y luego marcó contra el Al-Ain en el Mundial de Clubes antes de que una lesión en el tobillo pusiera fin prematuramente a su torneo.

—

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester City.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de la ciudad uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.