Bernardo Silva resume el cambio del Manchester City en una semana dañina para Pep Guardiola

El Manchester City se sentía positivo después de ganar en Nottingham Forest después de Navidad, pero el estado de ánimo cambió rápidamente.
En Sunderland, Pep Guardiola se quedó estupefacto cuando le preguntaron por su futuro por segunda vez en quince días y le divirtió cómo se percibiría el empate del Manchester City. Cuando le dijeron que su equipo había perdido dos puntos en el Estadio de la Luz, respondió que habían ganado uno mientras defendía la actuación en una de esas noches en las que el balón simplemente no entraba en la portería.
No lejos de la sala de prensa, Bernardo Silva se mostró más animado. “No estamos contentos porque queríamos algo mejor”, dijo el capitán del City lamentando que no hubieran salido de la primera parte al mismo nivel que disfrutaron en la segunda.
No es raro que Guardiola elogie las actuaciones de sus jugadores después de que pierden puntos (normalmente es más crítico cuando están ganando), del mismo modo que es raro que Silva se ande con rodeos después de un empate o una derrota. En ese sentido, pueden complementarse bien y dar una imagen completa de cómo se siente el equipo.
Más que nada, las palabras de Silva el día de Año Nuevo atrajeron a un equipo descontento por perder puntos mientras empujan al límite en la carrera por el título de la Premier League, mientras que Guardiola tenía la confianza relajada de un hombre que todavía creía que podía lograrlo.
Tres días después, y tras otro empate perjudicial y lesiones en sus centrales titulares, Guardiola se mostró más preocupado cuando habló con los periodistas después del partido. Aún no se ha determinado el alcance total de los problemas de Josko Gvardiol y Ruben Dias, pero fue suficiente para enfriar el ánimo.
Hubo menos pegada por parte de Silva y reflexionó sobre otra oportunidad perdida. “Creo que hoy merecíamos un poco mejor, pero es lo que es”, dijo. “Ahora estamos en una posición más difícil, pero lo dije hace unas semanas cuando estábamos a dos puntos: tenemos que centrarnos en nosotros mismos.
«Después de dos empates, definitivamente necesitamos empezar a ganar partidos y es un partido en casa para intentar hacerlo. Descansaremos, intentaremos prepararnos para ese partido y tratar de volver a ganar, definitivamente lo necesitamos».
Guardiola ha hablado mucho esta temporada de mejorar el ambiente en la plantilla, creando un entorno mejor para que el equipo crezca y prospere que el que vivieron el año anterior. Silva jugó un papel central en esto y, como capitán, restableció el nivel del grupo.
Sin embargo, ha sido una semana dañina, con cuatro puntos perdidos en cuatro días y, lo que es más preocupante, cuatro lesiones en el mismo período, dejando al City de nuevo en un mundo donde lo único que pueden intentar hacer con tantos juegos por jugar es sobrevivir.
Una semifinal de copa, un derbi de Manchester y el final de la primera fase de la Liga de Campeones le dan al City muchas oportunidades para mejorar rápidamente el ambiente en el Etihad. La preocupación es que si no pueden aprovechar esas oportunidades, sólo causarán más dolor al grupo que sufre.