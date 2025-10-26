Bernardo Silva hace una brutal declaración del Man City en el Aston Villa: «Realmente malo»

El Manchester City vio llegar a su fin la racha de imbatibilidad en el Aston Villa y Bernardo Silva criticó la actuación.

Manchester City fue derrotado por Aston Villa el domingo

Bernardo Silva criticó la actuación defensiva del Manchester City contra el Aston Villa, diciendo que llegaron «dos segundos tarde» en cada partido.

El City perdió 1-0 en Villa Park tras el gol de Matty Cash en el minuto 19, y el capitán Silva no estaba contento con lo que vio, especialmente en lo que respecta a los esfuerzos defensivos y la presión.

También consideró que los Blues eran los segundos mejores en las décadas de 1950 y 1950 mientras luchaban por imponerse en el juego. Erling Haaland puso a prueba a Emiliano Martínez dos veces después del gol de Cash, pero el City nunca pareció tener ganas de volver al juego.

«Yo diría que jugamos bastante bien con el balón. Nuestros conceptos de ataque eran bastante buenos. Incluso cuando no anotamos, tuvimos oportunidades», dijo Silva.

«Les hicimos defender profundamente y por momentos tuvieron problemas. En el otro extremo del partido estuvimos muy mal defensivamente. Nuestra presión fue muy mala, llegamos dos segundos tarde en cada partido.

«Esa era la sensación, aunque nuestros conceptos de ataque eran bastante buenos, pero si la presión no es buena, dejas que el juego sea un juego de transición. Si nuestra presión no es buena, no jugamos bien».

«Está claro que son un muy buen equipo. Este es un equipo de la Liga de Campeones, un equipo con muchos jugadores de calidad. Realmente creo que nuestros conceptos defensivos fueron muy pobres hoy».

El City se molestó por la decisión de concederle a Villa un córner en el que marcó. Sintieron que Matheus Nunes debería haber recibido una falta por desafiar a Lucas Digne después de dejar el balón atrás.

«Es una decisión pequeña, no es como un penal o una tarjeta roja que cambió el juego. La realidad es que debería haber sido una falta», dijo Silva.

«Ese no fue el caso y marcaron desde la esquina. Fue un poco frustrante para nosotros, pero es fútbol. Estas pequeñas cosas no son tan importantes. El árbitro dijo que pensó que era un córner. La gente comete errores, simplemente pide perdón y pasa al siguiente. No seas arrogante. Como dije, no fue por eso que perdimos el partido. No fue por el árbitro hoy».

«Aún queda un largo camino por recorrer. No quiero sacar demasiadas conclusiones. Nos gustaría estar en la cima, pero no es así. Es demasiado pronto para sacar conclusiones».

