Se le preguntó al centrocampista de Manchester City, Bernardo Silva, sobre su futuro con menos de 12 meses en su contrato

Bernardo Silva

Bernardo Silva ya ha decidido si saldrá de Manchester City el próximo verano cuando su contrato esté agotado.

El jugador de 31 años fue hecho de esta temporada capitán por Pep Guardiola cuando el gerente buscó restaurar algunos aspectos del liderazgo que pensó que se había perdido el año pasado. Kyle Walker comenzó la campaña como patrón, pero se fue en enero para convertirse en miembro del AC Milan antes de mudarse a Burnley en el verano y luchó contra su reemplazo Kevin de Bruyne con lesiones.

Silva ganó más respeto de su gerente porque nunca se escondió durante la caída de la ciudad la temporada pasada y pone todo para traer al equipo de regreso a donde quieren estar. El miércoles, tres puntos en Mónaco darán dos victorias de dos en la Liga de Campeones y les darán el mejor comienzo posible, porque buscan evitar la vergüenza de no hacer las rondas noqueadas el año pasado.

Sin embargo, no está claro cuánto tiempo permanecerá Silva. Su contrato se asociará con un regreso al Benfica del Club de Boyhood en 2026, mientras que se especuló esta semana sobre un traslado a la Liga Profesora Saudita.

Silva dijo que su decisión estaba compuesta, pero hará su energía esta temporada para traer a la ciudad de regreso a donde deberían estar.

«Sé exactamente lo que voy a hacer, pero no es el momento de hablar de eso. Es hora de concentrarse en Man City, para tratar de hacer todo lo posible para tratar de poner el club de vuelta donde pertenece», dijo a su regreso al antiguo club Mónaco.

«Sabemos que hemos tenido muchos capitanes que se han ido en el pasado, pero son los niños los que tienen la mayor experiencia para transmitirlo a los niños y esperamos que sean la próxima experiencia.

«Como el primer capitán, debes asegurarte de que algunas cosas no sucedan y crear ese tipo de entorno, pero lo que vemos y lo que vimos en el pasado en este grupo son grandes personajes y eso es lo que necesitas.

«Mi trabajo ahora es tratar de crear esa energía y química como un grupo de capitanes, para que las personas se comporten de la manera correcta en el entrenamiento y los juegos, lleguen temprano, entrenen bien, se cuiden a sí mismas.

«Esa es nuestra tarea, pero en términos de responsabilidad necesita más de uno o dos o tres. Fuimos realmente buenos en el pasado porque teníamos tales 10 o 15 jugadores que se comportaron como capitanes y eso es lo que necesitas».

