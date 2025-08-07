Benjamin Sesko rechazó el Manchester United antes, pero el club finalmente persigue su firma.

Manchester United es poeta que nunca para finalmente firmar a Benjamin Sesko después de un interés a largo plazo en él.

United trató de firmar a Sesko por primera vez hace tres años; Sin embargo, ya había un contrato de £ 21 millones para que el delantero dejara RB Salzburg después de cuatro años en Austria. A pesar de su interés tardío, el delantero prefirió un cambio a Alemania y finalmente rechazó a los Gigantes de Old Trafford.

Su director de fútbol, John Murtough, se encontró con el agente de Sesko, Elvis Basanovic, en ese momento. Este último ha mantenido el contacto con la jerarquía del club e incluso ha visitado su complejo de capacitación de Carrington y Old Trafford en varias veces.

Sesko habló de United Interest, durante una entrevista en 2023 con el Telegraph, antes de que RB Leipzig Manchester City jugara en la fase del grupo de la Liga de Campeones de ese año. «La cuestión es que no estaba realmente en ese tipo de conversación, pero creo que fue mejor llegar aquí», dijo el Internacional de Eslovenia.

También reconoció la idolatros de Zlatan Ibrahimovic, quien jugó para United mientras Sesko era un adolescente. «No digo ahora que juego como él, pero lo hizo divertido, lo disfrutó [himself] En el campo.

«Hizo lo que quería hacer, y eso me hace muy feliz cuando veo a ese tipo de jugadores como ve.

«Cada video que pude encontrar, lo miré».

Ningún delantero firmó desde que el Suecia Internacional United se fue en 2018, ha logrado hacer coincidir los 28 goles que anotó durante la temporada 2016/17 en todos los partidos. Sesko ciertamente querrá seguir los pasos de su ídolo haciendo esto si se producirá un traslado al club este mes.

Bruno Fernandes (28 goles en 2020/21) y Marcus Rashford (30 goles en 2022/23) son los únicos otros que son iguales o superan eso en total durante las ocho temporadas desde entonces, aunque desde diferentes posiciones.

