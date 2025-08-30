Benjamin Sesko y seis jugadores Fall Man United Team News indicaron Burnley Choque

Todas las últimas noticias del Manchester United, como la estrella del equipo de Ruben Amorim, hasta Fey, con Burnley

Benjamin Sesko pudo obtener su primer comienzo de la Premier League de Ruben Amorim (Imagen: Paul Currie/Shutterstock)

Benjamin Sesko, junto con varios otros jugadores del Manchester United, dejó caer una noticia del equipo antes de su colisión con Burnley

El equipo de Ruben Amorim todavía está buscando su primera victoria en la Premier League después de una derrota y Wells al Arsenal y Fulham. La competencia en Old Trafford será la última para el descanso internacional en septiembre.

Midweek vio a United abandonó la Copa Carabao después de que se detuvo por detrás para tirar de 1-1 con Grimsby Town, pero para perder 12-11 en el tiroteo penal. Antes del partido de esta tarde, Sesko ha colocado una vista previa gráfica previa al partido de la luminaria en su historia de Instagram.

Históricamente, esto sugiere que el delantero de 22 años, que ha firmado United con RB Leipzig, estará involucrado en cualquier capacidad.

Benjamin Sesko podría mencionarse en el XI vs Burnley inicial

Patrick Dorgu, Diogo Dalot, Bryan Mbeumo, Casemiro y Leny Yoro también han hecho lo mismo, lo que demuestra que ellos también comenzarán contra Burnley.

Bryan Mbeumo de Man United

Es interesante que Altay Bayindir también haya compartido una imagen previa al partido e indica que podría comenzar para Andre Onana.

El arquero turco comenzó con los dos primeros partidos de la liga de United, a pesar de que Onana había sido la primera opción de Amorim la temporada pasada

Altay Bayindir puede hacer otro comienzo en la Premier League

