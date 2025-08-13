Manchester United comienza la nueva temporada de la Premier League contra el Arsenal el domingo.

Manchester United ha pasado mucho en Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Matheus Cunha

Fue el Manchester United contra el Arsenal en Old Trafford que Sir Alex Ferguson llevó a firmar sus primeros rojos.

El defensor se unió a United en 1987 como la primera adición de Fergies, alfabéticamente cuando Brian McClair llegó al mismo tiempo, y tiene una experiencia de primera mano de lo que es ser parte de un rojo, Herbouw, y lo que parece ser dejado de lado con su carrera unida que dura solo cuatro años y es difícil en los últimos dos.

Y así habla con el Manchester Evening News Como parte de su trabajo con Prostate Cancer UK, Anderson está bien ubicado para dar consejos a Ruben Amorim, las llegadas del gran dinero y evaluar pesados pesados entre dos Premier League.

United podría establecer un nuevo ataque de los signos de verano Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, y Anderson espera que el trío pueda adaptarse rápidamente a la presión de jugar en Old Trafford.

«Hasta que entres por la puerta, no te das cuenta de lo difícil que puede ser para los jugadores», dijo. «Los buenos jugadores que van al Manchester United no siempre solicitan.

«Esperemos que las nuevas sesiones de firma ejecutarán el suelo, pero nunca es tan fácil debido a las expectativas, los 70,000 fanáticos y lo que fuiste por ti.

«La mejor manera de adaptarse es ganar competiciones y comenzar bien.

«Debes hacer la base que trajiste allí en primer lugar y las cosas que el gerente vio en primer lugar en ti».

Ese gerente ahora está a cargo de su primera temporada completa en United y quiere participar en la parte superior de la mesa con una triste campaña nacional en el último período, cuando los Rojos terminaron 15º.

Anderson cree que comenzar bien bien será crucial para Amorim, dada la presión que aumentará si los resultados salen mal y las preguntas que se le pedirán a un gerente que ha gastado casi £ 200 millones y ha prohibido a varios jugadores importantes este verano.

«Las cosas se intensifican en United porque es un club tan grande en todo el mundo», dijo Anderson. «Hombre, su gerente unido es un trabajo muy difícil con decisiones muy difíciles.

«Necesitas confianza, si comienzan bien, pueden hacerlo bien. Es importante comenzar bien después de una temporada desastrosa la temporada pasada. Tienen que pararse en el pie delantero contra un equipo realmente bueno.

«El Arsenal está bien fortalecido y eso también se aplica al Manchester United, con honestidad. Creo que será un juego intrigante».

Anderson habló en su papel como a favor del cáncer de próstata en el Reino Unido. Uno de cada ocho hombres tiene cáncer de próstata, una estadística que una de cada cuatro canastas cuando eres negra, pero es una enfermedad que se está curando cuando se atrapa temprano. Más de 4,3 millones de personas han utilizado la verificación de riesgos en línea de Cancer de próstata UK. Consulte su riesgo hoy en https://prostateCanceruk.org/risk-checker