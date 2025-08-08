Manchester United espera anunciar la firma de verano de Benjamin Sesko durante las próximas 24 horas

Manchester United mira para confirmar a Benjamin Sesko como su cuarta firma de verano (Imagen: (Foto de Stuart Franklin/Getty Images))

Se espera que Benjamin Sesko complete una transferencia de RB Leipzig al Manchester United este fin de semana. El Internacional de Eslovenia optó por un traslado a Old Trafford sobre Newcastle United con un principio de un acuerdo que se alcanzó el jueves, de modo que el club pagará hasta £ 73.8 millones (€ 85 millones) por sus servicios.

Antes de eso, los enlaces a Ollie Watkins, Viktor Gyokeres, Hugo Ekitike y Nicolas Jackson llegaron con el último trío que también fue perseguido formalmente por otros clubes. Desde entonces, Gyokeres se ha convertido en miembro del Arsenal, mientras que Ekitike ha firmado para Liverpool y, aunque actualmente todavía es un jugador de Chelsea, se espera que Jackson abandone Stamford Bridge en las próximas semanas.

Old Trafford, sin embargo, no será su nuevo destino, elegido con Sesko como el nuevo delantero de Ruben Amorim. Newcastle vio una oferta aceptada para el joven de 22 años, pero al igual que Ekitike, Bryan Mbeumo y Joao Pedro, optó por un movimiento en otro lugar.

Desde entonces, Sesko ha volado a Manchester junto a su agente Elvis Basanovic antes de completar los pasos formales de su cambio.

Firmar un contrato a largo plazo, transmitir su médico y su llegada que se anuncia oficialmente será parte de él, y United tiene un plan en los próximos días.

Según el gurú de la transferencia Fabrizio Romano, Sesko se somete a pruebas médicas en Carrington hoy y asume que todo va bien, se le dará a conocer el sábado en Old Trafford, ya sea o en la mitad de la colisión de United contra Fiorentina.

Dado ese plan y su falta de aptitud de competencia, Sesko con el lado de la Serie A será imposible, pero su debut podría llegar la semana siguiente en el partido inaugural de la temporada 2025/26 de la Premier League contra el Arsenal. Los Gunners intentaron firmarlo antes en la ventana de Leipzig, pero optaron por Gyokees.

Si Sesko se considera suficiente para prevenir, probablemente reemplazará a Alejandro Garnacho con el último equipo competitivo de la jornada de United. El argentino no ha sido seleccionado por Amorim desde la victoria después de la temporada en Hong-Kong.

Los admiradores a largo plazo Chelsea ahora han abierto conversaciones para firmarlo con el jugador de 21 años que Amorim le dijo que sería libre de irse después de la última derrota de la Europa League contra el Tottenham Hotspur.

Es comprensivo que los Blues lo aprecian en £ 30 millones y, aunque United puede aguantar más, todas las partes buscan una salida y que la compensación puede ayudar a financiar parte del acuerdo Sesko.

