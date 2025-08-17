Benjamin Sesko rompe el silencio después del debut de Man United, mientras que Ruben está atrevido Amorim

Las últimas noticias más recientes del Manchester United como Benjamin Sesko y Ruben Amorim responden a la colisión del Arsenal

Benjamin Sesko después de la colisión del Manchester United contra el Arsenal (Imagen: Foto de Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images)

Benjamin Sesko rompió su silencio después de debutar para el Manchester United. El delantero de 22 años, que firmó a los Rojos de RB Leipzig por £ 74 millones a principios de este mes, reemplazó a Mason Mount durante la segunda mitad de la derrota por 1-0 del domingo por la tarde contra el Arsenal.

Sesko recibió una ovación de pie de los fieles de Old Trafford mientras él pisaba el campo. El internacional esloveno mostró prometedor, pero a pesar de sus esfuerzos, simplemente no pudo encontrarlo.

Después del juego, Sesko marcó su debut con una publicación en Instagram, que eclipsó 200,000 me gusta en una hora. Él escribió: «Orgulloso de debutar en Old Trafford, The Theatre of Dreams.

«No fue nuestro día hoy, un juego difícil e infeliz, pero continuaremos avanzando y dando lo mejor de nosotros.



Amorim repitió los pensamientos de Sesko en una entrevista con Sky Sports e insistió en que United era el «mejor equipo». El táctico portugués dijo: «Perder sin un objetivo es difícil.

«Tenemos que ser más fuertes en ese momento, pero tenemos que hacer lo mismo en el otro lado. Tenemos que adaptarnos a las reglas, y hoy es difícil de aceptar porque fuimos el mejor equipo»

Amorim agregó: «Estoy realmente orgulloso de los chicos. Fueron realmente valientes en todo lo que hicieron durante el juego. Felicitaciones por la ejecución, pero no felicidades [for the result] Porque perdimos el juego en casa.

«Claramente merecimos un resultado diferente y tenemos que continuar hacia el siguiente. Fuimos más agresivos que el año pasado; corrimos más, fuimos más valientes, fuimos uno para todo el juego y presionamos alto.

«Con la pelota tenemos calidad, incluso cuando el estadio hace algo de ruido, continuamos jugando mientras jugamos. Perdimos menos bolas en la estructura en comparación con el año pasado, cuando luchamos mucho.

«Entonces las pequeñas cosas de las que estamos hablando al comienzo de esta temporada cuando jugadores les gusta [Matheus] Cunha y Bryan [Mbeumo] Puede elevar el estadio a la vez. Lo más importante: no éramos aburridos. Tenemos que ganar juegos, pero ese fue un juego muy diferente al de la temporada pasada. «

Ahora Sesko tiene la oportunidad de obtener otra semana de entrenamiento en Carrington en su haber. El esloveno esperará marcar su primer gol para United cuando la seda de Amorim se enfrente a Fulham en Craven Cottage el próximo fin de semana.