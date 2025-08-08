Last Manchester United Transfer News and Gossip con una actualización sobre el acuerdo para firmar RB Leipzig -Striker Benjamin Sesko

Benjamin Sesko de RB Leipzig (Imagen: Maja Hitij/Getty Images)

Han surgido más detalles sobre el paso del Manchester United para firmar el delantero RB Leipzig Benjamin Sesko.

En las últimas semanas, United ha estado fuertemente vinculado a la firma del Internacional de Eslovenia, y los Rojos confían en que se podría acordar un acuerdo con el atuendo de la Bundesliga. Las noticias se originaron el jueves de que United un acuerdo con Leipzig acordó firmar a Sesko este verano.

Sesko también ha sido un jugador de interés en Newcastle, pero United aparentemente ganó la carrera por la firma del delantero. United a principios de esta semana realizó una oferta de £ 74 millones, incluido Add-ons, con Sesko un traslado a Old Trafford Sloot antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League.

Las noticias de la tarde de Manchester El miércoles, United estaba seguro de la preferencia hacia adelante, prefiere un cambio al lado de Amorim sobre Newcastle.

Desde que se dieron la noticia de que United A Oreat coincide con un acuerdo para Sesko, las actualizaciones han surgido regularmente en los medios de comunicación que dan más detalles sobre el acuerdo. Tal actualización proviene del reportero de Sky Alemania, Florian Plettenberg.

Su informe ha afirmado que Sesko acordó ‘abandonar’ parte de su salario en United para hacer posible el movimiento, mediante el cual el Internacional de Eslovenia ha ofrecido un paquete salarial de Newcstle. No se ha dicho cuánto del salario de Sesko se renunciará si el informe resulta ser exacto.

El mismo informe también afirma que la agencia SESKO, dirigida por Elvis Basanovic, ha sido abandonada que parte de su comité ha abandonado el acuerdo para obtener la transferencia por la línea.

Si United consigue un trato en juego para Sesko, él sería el tercer nuevo fichaje de ataque del verano que se está agregando al equipo de Ruben Amorim. United ya ha firmado a Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, mientras completaron un acuerdo a principios de este año para llevar al defensor Diego Leon a Old Trafford.

