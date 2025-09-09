Benjamin Sesko Rapid Man United hizo una predicción cuando Ruben Amorim le dijo a quién debería caer

Último rumores de noticias y transferencias de Manchester United, incluido el último sobre Benjamin Sesko y la decisión del portero del Ruben Amorimim

Manchester United escupe a Benjamin Sesko (Imagen: Daniela Porcelli – Uefa/Uefa a través de Getty Images)

Manchester United espera con ansias el fin de semana cuando viajen a Manchester City en el primer derbi de Manchester de la campaña 2025/26.

Ruben Amorim y Co. deben reconocer que sus rivales locales no están en la misma forma que el pasado, donde Pep Guardiola integra varias nuevas sesiones de firma en su configuración. Esto ofrece la posibilidad de que United asumiera las sucesivas victorias de la Premier League a ambos lados del descanso internacional.

El día de la fecha límite de transferencia también ocurrió entre el último partido y el siguiente, con el club obteniendo la portadora Senne Lammens. Esto, además de lo que Amorim ha visto en las primeras semanas de la campaña, debería dar al jefe para pensar si resuelve quién elige el próximo capítulo de Derby.

Aquí, Deporte para hombres Analiza los titulares más nuevos del United que se acercan al regreso del fútbol del club.

Benjamin Sesko apoyó

Benjamin Sesko experimentó una noche podrida con Eslovenia el lunes porque perdieron de Suiza 3-0 en la calificación de la Copa Mundial de la FIFA. Esta temporada permanece sin un gol para su nuevo club o su país.

Pero el jugador de 22 años ha sido apoyado, con el compañero de equipo nacional Andraz Sporar que cree con paciencia, no se convertirá en un «delantero completo» en ningún momento.

Según Goal.com, Sporar le dijo a los periodistas: «¿Qué trae al United? Todo. Tiene velocidad, fuerza, inteligencia, buen coeficiente intelectual de fútbol.

«Creo que puede ser un delantero completo en los próximos dos o tres años. Pero todavía es joven. Ayudará a Manchester United, solo tienen que ser pacientes. Creo que anotará los objetivos y cada año será mejor y mejor».

Ellos dependen de: United ha tenido el problema de no confiar en los huelguistas, pero habiendo dicho eso, los delanteros mismos no han demostrado exactamente que están en la tarea. Esperemos que Sesko sea diferente y eso solo puede comenzar cuando Amorim comienza a confiar en él. En RB Leipzig produciría varios momentos mágicos, por lo que sería bueno verlo comenzar contra la ciudad.

Veredicto de altay bayindir

Con la firma de Lammens y Andre Onana en préstamo, Altay Bayindir es la otra opción de portero de Amorim. Amorim tendrá que decidir si se quedará con su titular existente o Wendt con su nuevo recluta.

Si dependía del antiguo mediocampista del Chelsea y experto en ESPN Craig Burley, es una decisión clara.

«Altay Bayindir, no pueden jugarlo», dijo. «Puede estar bien con el viejo shot-stopoutine, que ha pagado, pero es absolutamente inútil al tratar con piezas de set.

«Este nuevo niño debe poder marchar a un trasero cuatro, salvar y tener autoridad y hacer una declaración en piezas establecidas.

«Eso es lo que cada equipo hará contra United, van a lanzar bolas en la caja y el guardián debe poder lidiar con eso.

«Él va a hundirse o nadar. Realmente no sabemos cómo va con este escenario».

Ellos dependen de: Tiene sentido cuando United ha comprado a un arquero que lo convierten en su nuevo titular. Bayindir siempre fue visto como un respaldo hasta que Onana no jugó los primeros partidos de la temporada, y debido a que no inspiró confianza, ella inmediatamente arrojó a Lammens.