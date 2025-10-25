Benjamin Sesko muestra sus verdaderos colores después de la gran victoria del Man United en Brighton

El delantero del Manchester United Benjamin Sesko jugó un papel importante en la victoria del sábado sobre Brighton a pesar de no estar en el marcador del equipo de Ruben Amorim en Old Trafford.

Benjamin Sesko dio su primera asistencia con el Manchester United ante el Brighton (Imagen: Gareth Copley, Getty Images)

Benjamin Sesko respondió a la victoria del Manchester United por 4-2 sobre Brighton & Hove Albion el sábado por la noche. La victoria de los Rojos sobre el equipo de Fabian Hurzeler fue la tercera consecutiva, tras las victorias sobre el Liverpool el fin de semana pasado y sobre el Sunderland antes del parón internacional de octubre.

El United comenzó con fuerza y ​​tomó una ventaja de 2-0 gracias a un rizador de Matheus Cunha y un esfuerzo desviado de Casemiro. El partido parecía casi ganado cuando Bryan Mbeumo anotó su primer gol del partido, superando a Bart Verbruggen en su primer palo.

Sin embargo, Brighton aún no estaba dispuesto a tirar la toalla. Después de que Patrick Dorgu se librara por poco de una tarjeta roja, Danny Welbeck volvió a atormentar a su antiguo club al marcar con el consiguiente tiro libre.

El ambiente en Old Trafford se puso tenso cuando Charalampos Kostoulas cabeceó al primer palo tras un saque de esquina. Pero fue un pase preciso de Ayden Heaven a Mbeumo lo que selló el trato, con el camerunés disparando a casa y celebrando frente al Stretford End.

Y Sesko ha mostrado sus verdaderos colores al optar por centrarse en el equipo y su mentalidad después de conseguir su primera asistencia para el United.

«¡Gran victoria de equipo, gran mentalidad!» dijo en una publicación en Instagram, junto con varias fotos de él en acción el sábado.

«¡Feliz con mi primera asistencia en Rojo! ¡Sigamos adelante!»

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

Cuando se le preguntó qué tan importante era la victoria, Amorim dijo: “Fue muy importante, también el desempeño, tuvimos que jugar diferentes partidos en diferentes momentos del partido.

«Y creo que los jugadores entendieron muy bien lo que tenían que hacer en cada momento. Tuvimos que sufrir un poco al final. No sería el Manchester United sin un poco de sufrimiento, pero merecíamos la victoria contra un muy buen equipo, un equipo al que es difícil presionar, pero lo hicimos muy bien».

“Creo que ellos [the players] Tengo más confianza en mí mismo, el mejor partido que hemos jugado esta temporada fue contra el Arsenal. Pero si tienes confianza en ti mismo, tienes una mentalidad diferente, lo que te ayuda a ganar partidos. Eso es lo que siento ahora. Somos un poco más libres. La semana pasada tuvimos un poco más de suerte».

Y agregó: “Tengo ese sentimiento [that Brighton is a bigger win than Liverpool]Creo que fue una actuación más completa. Puedes decirle lo que quieras al Liverpool, pero el Liverpool no merecía ganar ese partido. Hoy hicimos de todo. Tuvimos el balón y creamos ocasiones.

«Defendemos arriba, defendemos abajo y si es más completo, eso no es una afirmación, pero me siento más completo como entrenador. Así que hoy me gustó más que el fin de semana pasado».

