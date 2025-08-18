Benjamin Sesko muestra a True Man United Colors con mensaje de debut como Ruben Amorim Point hecho

The Last Manchester United News después de su primer partido de la Premier League con el Arsenal el domingo por la tarde.

Ruben Amorim trae a Benjamin Sesko por su debut en el Manchester United. (Imagen: Getty Images)

Los jugadores del Manchester United aparentemente están de acuerdo con el entrenador en jefe Ruben Amorim de que están progresando, a pesar de su derrota por 1-0 contra el Arsenal el domingo por la tarde.

Un objetivo solitario de Riccardo Calafiori, después de 13 minutos, es todo lo que los dos equipos en Old Trafford se dividen en su primer partido de la temporada de la Premier League. Amorim luego le dijo a Sky Sports que United «era el mejor equipo» y «claramente obtuvo un resultado diferente».

Las noticias de la tarde de Manchester Desde entonces, informaron que las fuentes del vestuario dijeron que el equipo de United pensó que la actuación era «mucho mejor» que la mayoría de sus juegos en casa la temporada pasada. Los jugadores han indicado optimismo a través de las redes sociales.

«Resultado decepcionante después de todos los esfuerzos difíciles del equipo ayer, pero estamos en el camino correcto», Patrick Dorgu abre una publicación de Instagram el lunes por la tarde. Benjamin Sesko compartió un sentimiento similar el domingo por la noche.

«Estoy orgulloso de debutar en Old Trafford, The Theatre of Dreams», comenzó su mensaje. «No fue nuestro día hoy, un juego difícil e infeliz, pero continuaremos avanzando y dando lo mejor de nosotros juntos. ¡Esto es solo el comienzo! ¡Vamos, Manchester United!»

Casemiro también dijo en la zona mixta: «Creo que hemos mostrado buenos momentos, y hemos jugado mucho mejor hoy, pero tenemos que buscar la victoria. Ahora estamos en el camino correcto; tenemos una buena conexión, y ese es el camino que tomamos».

Bruno Fernandes también tuvo una evaluación similar cuando habló con Sky Sports: «Hemos creado algunas oportunidades, pero no obtuvimos anotaciones, por lo que ese es el negativo más importante del día».

El Capitán Unido agregó: «Tenemos una gran esperanza de lo que queremos hacer y lo que queremos lograr. Hay cosas positivas para ver». Fernandes también le dijo a Mutv: «Creo que siempre es bueno ver las cosas de este juego para continuar y tratar de replicar eso, pero claramente intenta obtener goles y ganar el juego».

