La estrella del Manchester United, Benjamin Sesko, ha marcado dos goles en sus dos últimos partidos y se ha evaluado el inicio de su carrera en la Premier League.

La estrella del Man United, Benjamin Sesko, ha recibido elogios por su forma reciente. (Imagen: SmartFrame/Imágenes de noticias)

El fichaje de verano del Manchester United, Benjamin Sesko, ha recibido excelentes críticas después de un comienzo prometedor de su carrera en Old Trafford. El esloveno marcó dos goles en otros tantos partidos y ayudó al equipo de Ruben Amorim a entrar en el parón internacional con una victoria.

Sin duda, el jugador de 22 años habrá estado bajo presión tras su importante traspaso procedente del RB Leipzig, y se prestará especial atención a su traspaso tras una serie de problemas para sus compañeros de ataque. Sesko se convirtió en el último fichaje de alto perfil en Theatre of Dreams en un acuerdo por valor de £ 74 millones después de rechazar al Newcastle United.

Cuando el United ganó la carrera por su fichaje, puso fin a la larga saga de transferencias del delantero después de que el Arsenal pareciera favorito para ficharlo antes de que tanto Amorim como el equipo de Eddie Howe lucharan para llevarlo a la Premier League.

La estrategia de contratación de United ha sido criticada en los últimos años después de una serie de medidas fallidas que implicaron desembolsos financieros astronómicos. La llegada de Sesko abrió la puerta para el traslado de Ramus Hojlund al Napoli como parte de su estrategia para fortalecer las zonas de ataque tras la mala respuesta de goles de sus delanteros la temporada pasada.

Sin embargo, las primeras señales de Sesko han generado elogios de figuras de toda la región, incluido el héroe del United, Wayne Rooney, que batió récords.

El exdelantero cree que el esloveno no sólo representa una amenaza en el sentido ofensivo, sino que también desbloquea a los jugadores que lo rodean.

«Creo que es complicado y utiliza bien su cuerpo», dijo el ex capitán de Inglaterra.

«Él lucha por los balones y hace que sea más fácil para Mbeumo, Cunha cuando está en juego o Mount correr detrás de él. Así que creo que obviamente es algo en lo que han estado trabajando».

«Y obviamente conseguir otro gol lo ayudará. Así que creo que la victoria fue enorme para todos los jugadores. Para el entrenador, la victoria fue enorme y muy necesaria.

«Sesko es bueno para ganar cabezazos en el aire y Mbeumo corrió tras él. Así que realmente pensé que el Manchester United tenía la táctica correcta».

No son sólo los ex jugadores del United por los que merece elogios. Algunos de sus compañeros también están entusiasmados con su evolución tras los primeros meses de carrera.

El tapón esloveno del Leeds United, Jaka Bijol, elogió a Sesko por superar la «crueldad» de Inglaterra y la Premier League. «Estoy muy feliz de que haya encontrado su camino. Porque la gente en Inglaterra es bastante despiadada. Y me alegro mucho por él porque al menos se le ha quitado un poco esta presión de encima.

“Espero que siga así y que ya esté marcando los goles que necesitamos para nuestros goles actuales con la camiseta de la selección.

“Es cierto que existe rivalidad entre nosotros, así que espero que estas palabras no sean sobretraducidas ni malinterpretadas.

«Me alegro por Benjamín, eso no puede ser por el Manchester United» [laughs]– pero el derbi llegará pronto y entonces podré decir más.

