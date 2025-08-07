Benjamin Sesko llega a Manchester, mientras que las condiciones de transferencia de Manchester United determinan

Manchester United se acerca a la finalización del delantero RB Leipzig Benjamin Sesko mientras se preparan para fortalecer su Strikforce

Benjamin Sesko está listo para convertirse en miembro del Manchester United (Imagen: Ulrik Pedersen/Nurphoto a través de Getty Images)

RB Leipzig -Striker Benjamin Sesko se representa en Manchester mientras se prepara para completar su transferencia al Manchester United esta semana.

El esloveno se convirtió en la más alta prioridad del United cuando Bryan Mbeumo se unió a Brentford. En contraste con las negociaciones de Mbeumo, parece que los Rojos han logrado cerrar un acuerdo con el lado de la Bundesliga mucho más rápido.

A pesar de la competencia de Newcastle, United ha logrado convencer a Sesko de que su proyecto es más grande y generalmente se ha informado que United acordó £ 66 millones iniciales antes de la hora pico. Al llegar a un acuerdo con Leipzig, el club trabajó rápidamente para llevar a Sesko al Reino Unido.

El jueves por la tarde, Sesko fue representado por los medios de comunicación alemanes que abordan un jet privado en Leipzig antes de su próxima llegada a United. Ahora se ha visto al atacante en el camino al edificio de la terminal del aeropuerto que ha llegado al aeropuerto de Manchester.

Debido a que este no es el día de la fecha límite, hay menos presión sobre United y Sesko para completar el papeleo requerido y médicamente el jueves por la noche. En cambio, se espera que el Centrum-Forward complete estas formalidades en Carrington el viernes antes de un posible anuncio el sábado, antes de la temporada anterior contra Fiorentina.

United a menudo ha usado juegos en casa para revelar nuevas sesiones de firma a sus seguidores. Rasmus Hojlund fue presentado a los partidarios en Old Trafford, mientras que Ayden Heaven y Patrick Dorgu recibieron el mismo tratamiento en la ventana de transferencia de enero.

Si Sesko completa su movimiento esta semana, se en la cola para debutar para el club contra el Arsenal el 17 de agosto. Durante la ventana de transferencia de verano, los Gunners estaban interesados en el esloveno, pero finalmente dejaron su persecución después de la bienvenida de Viktor Gyokeres en el Estadio de los Emiratos.

Irónicamente, Gyokeres es un jugador cuyo entrenador en jefe de United Ruben Amorim sabe bien que lo ha firmado de Coventry City y lo ha convertido en el talismán de Sporting.

