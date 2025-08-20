El nuevo delantero de Merce United Benjamin Sesko puede tener un efecto no deseado en la situación de PSR de los Rojos y ofrecer a Ruben Amorim que fortalezca aún más los fondos muy necesarios este verano

La mudanza de Benjamin Sesko al Manchester United of RB Leipzig este verano podría ayudar involuntariamente a la posición de PSR de los Rojos (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

El debut de Benjamin Sesko para el Manchester United el domingo atrajo mucha emoción de los fieles de Old Trafford.

Cada delantero que llega a un nuevo club viene con la promesa de objetivos, una perspectiva que es aún más tentadora en M16 después del período pasado de los Rojos en ese departamento. United anotó solo 44 veces en la Premier League en 2024/25. No es de extrañar que terminaran su peor campaña en una generación.

Sesko tiene las características físicas y técnicas para tener éxito en el fútbol inglés, al señalar un futuro mejor para el equipo de Ruben Amorim. Como siempre en la ventana de transferencia, todos los ojos se centran en el próximo acuerdo y muchos fanáticos se impacientarán debido a la falta de venta que reduce más ingresos.

Sin embargo, podría haber un efecto dominó de transferencia que fue causado involuntariamente por el cambio de Sesko al United of RB Leipzig. Atletismo afirma que Leipzig está apareciendo conversaciones con Chelsea sobre un acuerdo para firmar a Christopher Nunku.

Se dice que los Blues aprecian a su atacante francés por £ 43.2 millones, una tarifa que Leipzig ahora ciertamente puede pagar después de la transferencia de £ 74 millones de Sesko a Old Trafford.

Y la partida de Nunku desde Stamford Bridge tendría que abrir la puerta para que Willay United Forward Alejandro Garnaacho participara en el lado de Enzo Maresca. El martes se ha afirmado que las conversaciones son sobre un acuerdo que verá a Garnacho venir en West Londs este verano.

Se dice que United quiere £ 50 millones para su academia de posgrado, una tarifa que representaría un enorme PSR (reglas de ganancias y sostenibilidad). El jugador del jugador significaría que cada venta sería pura ganancia, lo que significa que el club puede ser más espacio para traer nuevos jugadores.

Todos los ojos ahora se trata de si la reubicación de Nunku tiene un impacto en el Chelsea que se acerca al precio de venta del United para Garnacho. El club tiene dificultades para alcanzar similitudes que otras estrellas de Wantaway verían: Jadon Sancho, Tyrell Malacia y Antony, se van este verano.

Sin embargo, su acuerdo para Sesko, tan importante para United esta temporada, pronto tendrá un impacto crucial en su reconstrucción bajo Amorim.

