Benjamin Sesko ha desbloqueado a tres jugadores del Man United mientras Wayne Rooney hace una predicción

Gary Neville dijo recientemente que quería ver más de Benjamin Sesko, y ahora Wayne Rooney ha expresado su opinión sobre el delantero del Manchester United.

Benjamin Sesko ha desbloqueado a tres jugadores del Man United, según Wayne Rooney (Imagen: (Marc Atkins/Getty Images))

Wayne Rooney ha defendido a Benjamin Sesko después de que Gary Neville afirmara recientemente que el delantero parece estar muy lejos.

Sesko se mudó al United procedente del RB Leipzig en agosto por un contrato por valor de £73,7 millones. El internacional esloveno también era objetivo del Newcastle United, pero optó por fichar por Ruben Amorim.

El delantero fue el tercer gran fichaje del United tras las llegadas de Matheus Cunha procedente del Wolves y Bryan Mbeumo procedente del Brentford. Sin embargo, hasta ahora Sesko no ha estado a la altura de las expectativas. Marcó sólo dos veces en doce partidos, lo que le valió críticas.

Pero Rooney no sólo cree que el delantero lo hará bien, sino que su duro trabajo hará la vida más fácil a sus compañeros.

“Está pasando por un momento difícil en cuanto al número de goles marcados”, dijo el ícono de Old Trafford en el último episodio de The Overlap Fan Debate.

LEER MÁS : El joven del Manchester United fue calificado de «genial» por el personal durante su préstamo para el CampeonatoLEER MÁS : ‘Es inevitable’ – Casemiro responde a las preguntas sobre su futuro en el Manchester United

«Creo que el portero entró bien e hizo un buen trabajo. Fue más directamente hacia Sesko, pero lo que vemos ahora es que puede competir. Mantiene el balón mejor que Hojlund.

“Vemos que el balón va hacia él, Mbeumo, Cunha y (Mason) Mount corren detrás de él.

«Porque saben que va a competir y que va a ganar jugadas y lo va a hacer, así que creo que ha sido mejor de lo que la gente podría sugerir, pero sigo pensando que simplemente tiene que recibir el balón, retenerlo, dejarlo fuera y entrar al área y esperar que se creen oportunidades para él. Creo que ha estado bien y estará bien».

Sin embargo, Sesko ahora podría encontrarse al margen después de sufrir una lesión en la rodilla contra el Tottenham Hotspur el fin de semana pasado.

Benjamin Sesko sufrió una lesión en la rodilla este fin de semana (Imagen: Getty Images)

El delantero ingresó desde el banquillo en el minuto 58 en el Tottenham Hotspur Stadium, pero sólo duró media hora antes de tener que ser sustituido.

Los MEN entienden que Sesko será evaluado más a fondo en Carrington esta semana, pero las fuentes han indicado que la lesión no se considera un problema importante.

Sin embargo, después del empate 2-2 del United contra Nottingham Forest a principios de mes, Neville afirmó que el delantero parecía estar muy lejos.

«No he hecho ningún progreso con él todavía, el jurado aún no ha decidido», dijo a NBC Sports. «Está muy por debajo de los otros delanteros que ha traído el United, como Cunha y Mbeumo.

«Parece incómodo, su toque salió mal algunas veces cuando las bolas pasaron por encima. Por £80 millones». [sic]Sí, es joven y todavía se está adaptando, pero quieres ver un poco más».