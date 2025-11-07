Benjamin Sesko estaba en el centro de la fila del Man United cuando Gary Neville envió una advertencia.

El inicio de Benjamin Sesko en el Manchester United tuvo una recepción mixta: el fichaje de £ 74 millones anotó solo dos goles en la Premier League para Ruben Amorim.

Gary Neville criticó a Benjamin Sesko tras el empate del Manchester United ante el Nottingham Forest (Imagen: Deportes del cielo)

Dimitar Berbatov ha defendido a Benjamin Sesko del Manchester United después de que el delantero fuera criticado por Gary Neville tras el empate de la Premier League de la semana pasada contra Nottingham Forest.

Sesko fue fichado por el United por £74 millones en el verano después de que Ruben Amorim decidiera reemplazar a Rasmus Hojlund, quien regresó a Italia cedido por el Napoli. El jugador de 22 años marcó dos goles en 10 partidos de la Premier League, disputando partidos consecutivos antes del parón internacional de octubre.

Sin embargo, sus compañeros fichajes de verano, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, fueron elogiados por sus actuaciones en Old Trafford. Las actuaciones de Cunha han transformado el ataque de Amorim, mientras que Mbeumo fue coronado Jugador del Mes de la Premier League en octubre.

La semana pasada, el empate 2-2 del United en Forest llevó a Neville a sugerir que el jurado aún no había decidido sobre Sesko después de que no logró marcar la diferencia contra uno de los tres últimos equipos de la liga. «Está muy por debajo de los otros delanteros que ha traído el United, como Cunha y Mbeumo», dijo.

«Parece incómodo, su toque falló algunas veces cuando las bolas pasaron por encima. Por £80 millones (£73,7 millones), sí, es joven y todavía se está adaptando, pero quieres ver un poco más».

Berbatov, que también ganó mucho dinero en el United en 2008, ha advertido que demasiada negatividad en torno a Sesko sólo perjudicará la confianza del delantero. “Cualquiera puede criticar en las redes sociales, en la televisión, y no me importa lo grande que creas que eres, esas críticas duras, repetidas constantemente, pueden afectarte”, le dijo a Metro.

Benjamin Sesko ha marcado dos goles con el Manchester United desde que llegó procedente del RB Leipzig (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

«Puede afectar tu juego, puede afectar tu estado de ánimo, puede afectar tu confianza en ti mismo, porque todos somos humanos. Por supuesto que puedo criticar fácilmente a los atacantes, a los equipos, a los jugadores, a los entrenadores, etc. Pero tenemos que buscar esa crítica que sea constructiva, que te dé algo extra, que te haga pensar en ello y decir: ‘Espera un minuto, él o ella tiene razón’.

“Por supuesto, hay algunos exfutbolistas que, más que otros, merecen el derecho a criticar, y es por eso que creo que Gary Neville está en el marco para expresar y expresar más críticas basadas en su carrera en el United, lo que logró, lo que ganó y cuánto tiempo pasó allí.

“En mi caso, creo que trato de dar mi opinión, pero de manera constructiva, y tal vez intentar ver más el lado positivo de las cosas, expresando lo que espero de los jugadores.

«Sesko ha tenido un comienzo lento, pero esperemos que esté listo para dar un paso adelante y marcar los goles necesarios del número 9 en el United».

