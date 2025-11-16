Benjamin Sesko dijo que una reunión del Man United sería perfecta para él a medida que la transferencia se acelera

Se espera que el Manchester United contrate al exdelantero Danny Welbeck en enero después de su fantástico comienzo de la temporada 2025/26.

Benjamin Sesko llegó al Manchester United procedente del RB Leipzig este verano (Imagen: Foto de Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Se ha afirmado que el exdelantero del Manchester United Danny Welbeck sería el mentor perfecto para el fichaje de verano de Benjamin Sesko.

Los Red Devils invirtieron mucho en su línea delantera este verano, contratando a estrellas probadas en la Premier League Bryan Mbeumo y Matheus Cunha. También entraron en el mercado europeo con el gran fichaje del exdelantero del RB Leipzig Sesko, defendiéndose de la competencia del Newcastle.

En lo que va de temporada, el internacional esloveno ha marcado dos goles y dado una asistencia en sus 12 apariciones en todas las competiciones. Sin embargo, Sesko sufrió un revés en su última aparición antes del parón internacional (un empate 2-2 en Tottenham) y entró como suplente en la segunda parte antes de retirarse rápidamente debido a una aparente lesión en la rodilla.

Como resultado, el jugador de 22 años no se presentó a la selección y pasó el descanso trabajando para volver a estar en forma. Los informes de esta semana afirman que todavía faltan algunas semanas para que el delantero regrese, lo que significa que es probable que se pierda algunos partidos clave después del parón internacional.

Con la ventana de transferencias de enero acercándose rápidamente, es comprensible que aumente la especulación sobre posibles ganancias. Un nombre vinculado tentativamente con un traslado a Old Trafford es el exdelantero Welbeck, y el experto Don Hutchison cree que el delantero del Brighton sería el mentor ideal para Sesko mientras se adapta a la máxima categoría inglesa.

Se ha sugerido que el exdelantero del Manchester United Danny Welbeck regresará a Old Trafford en enero. (Imagen: Foto de Mike Hewitt/Getty Images)

«Quiero decir, sería un partido brillante», dijo Hutchison en una entrevista con SportCasting. “Sería un fichaje fantástico porque Danny Welbeck es uno de esos jugadores que, si regresa al Man United, sería lo mismo que cuando regresó Jonny Evans.

«Cuando Jonny Evans regresó allí hace unos años, estaba feliz de ser una especie de mentor en el vestuario. Estaba feliz de ser un mentor para los jugadores que jugaban.

«Estaba feliz de desempeñar su papel cuando lo necesitaba. Estaba feliz de estar en el banquillo. Creo que el traslado de Danny Welbeck al Manchester United encajaría perfectamente, ya que todavía puede jugar, todavía puede marcar goles y todavía está en muy buena forma».

«Pero aún tendría la actitud de que sería un fantástico paso adelante regresar al Man United sabiendo que guiaría a jugadores como Sesko. Creo que sería un paso perfecto».

Welbeck pasó por el sistema juvenil del United y jugó más de 140 partidos senior antes de mudarse al Arsenal en 2014. Luego pasó por Watford antes de unirse a Brighton en 2020, donde ha disfrutado de una especie de resurgimiento, especialmente esta temporada, con seis goles en 11 partidos de la Premier League hasta ahora.

Esta no es la primera vez que se vincula al jugador de 34 años con un sensacional regreso a Old Trafford, y también surgieron rumores por estas fechas el año pasado. Pero por ahora no hay indicios concretos de que el United esté preparando un movimiento por el jugador.

