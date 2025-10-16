Benjamin Sesko analiza las leyendas del Man United mientras se prepara para el partido contra el Liverpool

Benjamin Sesko ha tenido un comienzo desigual en su carrera en el Manchester United y ha sido criticado por algunas leyendas del club, pero ha marcado dos goles en sus dos últimos partidos.

Sesko marcó su primer gol en Old Trafford antes del parón internacional (Imagen: SmartFrame/Every Second Media)

El delantero del Manchester United, Benjamin Sesko, ha recibido una recepción mixta durante las primeras etapas de su etapa en Old Trafford. El jugador de 22 años se unió al United procedente del RB Leipzig el verano pasado en un acuerdo por valor de £73,7 millones.

Los Rojos consiguieron el fichaje de Sesko por delante del Newcastle United de la Liga de Campeones, mientras que el Arsenal también había mostrado interés en el delantero antes de decidirse por Viktor Gyokeres del Sporting. Sesko inicialmente tuvo problemas en M16 y no logró encontrar la red en sus primeras seis apariciones con Ruben Amorim.

Sin embargo, el esloveno ha redescubierto su destreza goleadora con dos goles en sus dos partidos anteriores. Amorim estará ansioso por ver a su líder silenciar a sus escépticos, y el encuentro del domingo contra el Liverpool, campeón de la Premier League, brindará una plataforma ideal para mostrar sus capacidades.

Con eso en mente, a continuación presentamos un vistazo a algunos de los íconos del United que han expresado su preocupación por Sesko a pesar de sus mejores actuaciones con el equipo de Amorim.

Río Fernando

Rio Ferdinand admitió en septiembre que estaba preocupado por la lenta introducción de Sesko en la vida con los Rojos.

En su podcast Rio Ferdinand Presents, el ex central del United y de Inglaterra dijo: «El que me preocupa es Sesko. No tiene ninguna oportunidad, hombre, no tiene ninguna oportunidad, no se ha creado nada para él.

«Esa es la preocupación. Cuando un nuevo delantero llega al Club de fútbol, ​​entra al equipo, hay que pensar en crear oportunidades para él. Llevarlo al final del asunto. Tiene que pensar en llegar al final del asunto.

«Eso, en mi opinión, hay que analizarlo y resolverlo rápidamente. No quiero pensar en lo que podría ser».

nicky trasero

El excentrocampista Nicky Butt expresó el mes pasado su preocupación de que el United haya cometido un error al contratar a Sesko en lugar de un «delantero más experimentado».

Cuando se le preguntó a Butt qué pensaba sobre las actividades de transferencias de verano del United, dijo a BetMGM: «Fui yo y no fui yo. Lo sé». [Matheus] Cunha lo ha hecho muy bien en las últimas temporadas, pero me gustaría mucho un delantero con experiencia.

«Espero equivocarme, pero realmente espero que no cometan los mismos errores. [Benjamin] Sesko como hicieron con Rasmus [Hojlund]. Al llegar un jugador joven sin experiencia en la Premier League, parece que la historia se repite.

«Honestamente, por lo que hubiera costado, habría traído a alguien como Ollie Watkins, alguien para ayudar a los delanteros jóvenes a salir de un mal momento. Cuando los jugadores jóvenes llegan por primera vez al club, cuando les corresponde marcar goles, cuando tienen algunos partidos malos, necesitan tener la red de seguridad para salir de la línea de fuego».

«Ollie Watkins, o alguien así, sería la persona que hubiera querido incorporar».

Peter Schmeichel

El ex portero Peter Schmeichel ha expresado su confusión por la decisión del Manchester United de fichar a Benjamin Sesko y dejar ir a Rasmus Hojlund durante el mercado de fichajes de verano.

«El fichaje de Benjamin Sesko fue un poco extraño para mí porque tenemos a Rasmus Hojlund, que ha estado fuera de servicio durante dos años», dijo Schmeichel en el podcast de la BBC Sacked in the Morning.

«Sólo hay que ver lo que hace en Napoli, con Kevin de Bruyne y Scott McTominay para jugar. Marca goles. Lo he dicho constantemente durante dos años y medio: Rasmus Hojlund será un delantero de 25 goles al año para el Manchester United, pero necesita servicio».

“Nos basamos en las estadísticas de que marcó muy pocos goles la temporada pasada y trajimos a Sesko al mismo tiempo que incorporamos a Matheus Cunha y Bryan Mbuemo, quienes brindarían a Hojlund un servicio de primera clase.

«Estás gastando más de £70 millones en Sesko cuando no tenemos el número seis que deberíamos tener, y luego está la posición de portero».

Pablo Scholes

Paul Scholes, otro exjugador, también ha cuestionado el fichaje de Sesko, comparándolo con Hojlund.

«Miren a Rasmus Hojlund, un chico de 22 años, que llegó cuando tenía 20», dijo Scholes en el podcast The Good, The Bad and The Football.

«Un delantero centro para el Manchester United y todo estaba centrado en él. La presión estaba sobre él y no podía manejarla. Debería entrar y salir del equipo. Debería haber tres o cuatro delanteros centro allí».

«¿Qué hacen este verano? Lo dejaron ir y compraron otro, muy parecido, ¡exactamente igual! 22 años. Ha empezado bien, parece que está mejorando. Pero ¿dónde está el sentido común en eso?».

Roy Keane

Roy Keane todavía no está convencido acerca de Sesko, pero reconoce que todavía es demasiado pronto para emitir un juicio. A principios de septiembre dijo a Sky Sports: «Es demasiado pronto para decir [on Sesko]. Sí, creo que a veces, cuando hay mucha especulación, sabes cuánto [sic] Muchos muchachos se están perdiendo el entrenamiento de pretemporada y podría parecer que aún no está a la altura, pero bueno, todavía está indeciso. Dale una oportunidad al niño.»