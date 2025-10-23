Benjamin Sesko aborda la principal preocupación del Man United como punto de ‘estrés’ del personal de Rasmus Hojlund

Benjamin Sesko ha sufrido algunos contratiempos en su temporada de debut en el Manchester United, pero el esloveno también ha impresionado a muchos dentro del club.

Benjamin Sesko comienza a desarrollarse con Ruben Amorim (Imagen: Robbie Jay Barratt 2025 – AMA)

Según los informes, el cuerpo técnico del Manchester United ve a Benjamin Sesko como una mejora significativa con respecto a Rasmus Hojlund.

Tras su transferencia de £ 74 millones procedente del RB Leipzig, el joven de 22 años tuvo un comienzo lento en Old Trafford. Inicialmente, el esloveno se limitó a breves apariciones desde el banquillo en sus primeros tres partidos de la Premier League y tuvo problemas para dejar su huella.

Sin embargo, marcó en la derrota del United por 3-1 ante el Brentford y volvió a marcar en la victoria en casa por 2-0 contra el Sunderland justo antes del parón internacional. Mientras Sesko se adaptaba a su nuevo entorno, Hojlund causó un impacto inmediato cuando fue cedido al Napoli. Marcó cuatro goles en sus primeros seis partidos, incluido un doblete en la victoria en casa por 2-1 de los ganadores de la Serie A sobre el Sporting de Lisboa.

A pesar de las encomiables actuaciones del danés en Italia, muchos miembros del equipo de Amorim están convencidos de que Sesko es un jugador superior. Según The Sun, el personal del United ha destacado hasta qué punto el ex jugador del Leipzig es una «mejora» en comparación con Hojlund.

Aunque el danés lidera actualmente el número de goles marcados, Rubén Amorim y sus entrenadores estaban preocupados por su trabajo sin balón. Sin embargo, al parecer están satisfechos con el desempeño de Sesko en este ámbito.

También se informa que la fama y la difusión de Sesko le han valido elogios del personal del United. En su última temporada en la Bundesliga, contribuyó con trece goles y cinco asistencias, además de marcar cuatro goles en ocho apariciones en la Liga de Campeones.

Hojlund ha empezado bien en el Napoli (Imagen: Marco Canoniero, LightRocket vía Getty Images)

Hojlund ha contribuido hasta ahora con diez goles y cuatro asistencias, nueve de las cuales llegaron en la temporada de la Europa League. El exdelantero del Atalanta inicialmente esperaba luchar por su lugar en el United y creía poder convencer a Amorim para que comenzara con él.

Sin embargo, cuando quedó claro que el club no quería darle más oportunidades, consiguió un traslado a Nápoles, donde ahora es dirigido por Antonio Conte. El verano pasado, la leyenda del United, Paul Scholes, sugirió que el club debería haber mantenido a Hojlund en el equipo.

El excentrocampista dijo: «Me quedaría con Hojlund. Sé que no ha estado muy bien, pero es un chico de 22 años al que le han pedido que juegue como delantero centro en el Manchester United durante los últimos dos años».

«Tenía que jugar todas las semanas. Es el único que está allí. Es un chico de 22 años. Con la forma en que juegan, el Manchester United debería tener al menos tres delanteros de primer nivel y yo lo incluiría en eso».

«Él en particular ha tenido muchos problemas últimamente, pero no ha tenido la oportunidad de sentarse y mirar. Cuando un delantero no lo está haciendo bien, no hay confianza, el entrenador te menosprecia y te dice: ‘Mira, recupera algo de hambre, algo de sentimiento para el juego’. Todos sabemos que tiene cualidades de delantero centro, lo hemos visto».

A pesar de la opinión que el cuerpo técnico del United tenía sobre Sesko, Amorim optó por no ponerlo de titular ante el Liverpool. En cambio, el técnico portugués alineó a los fichajes de verano Bryan Mbeumo y Matheus Cunha en un frente de tres, con Mason Mount como tercer delantero.

Sesko marcó su primer gol en Old Trafford en la victoria por 2-0 sobre el Sunderland (Imagen: Gareth Copley, Getty Images)

Dio sus frutos, ya que Mbeumo logró burlar la defensa del Liverpool y anotar, mientras que Cunha también mostró sus habilidades para vincular el juego. Sesko entró como suplente y tuvo una oportunidad de uno contra uno frustrada por una notable entrada en el último minuto de Ibrahima Konate.

Sesko podría tener la oportunidad de aumentar a dos su cuenta de goles de la temporada en la Premier League cuando el United juegue contra Brighton el sábado por la noche.