Baleba, Wharton, Mainoo – Medio de campo de los sueños del Manchester United después de cinco transferencias

La ventana de transferencia de verano del Manchester United puede haber terminado al comienzo de la semana, pero la atención ya se está prestando al mercado de enero.

Brighton y Hove Albion -Midfender Carlos Baleba (Imagen: Mike Hewitt/Getty Images)

El gerente del Manchester United, Ruben Amorim, habló con cautela sobre la ventana de transferencia de verano cuando su equipo comenzó una gira después de la temporada a través de Asia.

Advirtió a los partidarios que sin el fútbol de la Liga de Campeones esta temporada, las manos de United estaban obligadas con respecto a la compañía que podían hacer. Esta fue una gran preocupación, dados los Rojos que terminaron justo por encima de la zona de descenso y los cambios en el equipo tuvieron que ser drásticos.

Con toda honestidad para Amorim e Ineos, el club se había transferido y podría haberse hecho bien. El ataque se revisó por completo y una vez a la velocidad, será Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko como una línea de avance de tres partes en la Premier League.

United estimuló su defensa en enero, pero dio la bienvenida a Diego Leon en su equipo al comienzo del verano. Mientras tanto, Senne Lammens fue traído el día de la fecha límite para agregar algo de fuerza y ​​competencia a la posición de portero.

La única área que no mejoró fue el mediocampo y demostrable que la prioridad debería ser después de estimular el ataque. Dicho esto, parece que United sabe esto y mira a enero para ver qué pueden hacer para mejorar esa área del campo.

En realidad, United tendrá que buscar espacio en su centro del campo antes de intentar agregar jugadores a su equipo. Quizás el escenario ideal sería que Casemiro se va.

Es uno de los mayores ganadores del club, y anteriormente había hablado sobre el club de Arabia Saudita, Al Nassr, que está interesado en sus servicios. Aún no se puede ver si lo comprarían sobre su contrato durante otros seis meses, pero si coincidiera con un precontrato en otro lugar, eso haría posible un pequeño espacio bamboleado.

En esa etapa te imaginas que Carlos Baleba sería el mejor objetivo para los Rojos. Brighton no estaba dispuesto a hacer negocios en el verano, y tal vez sería menos probable que United cerrara un acuerdo en enero, pero él sería el reemplazo ideal para Casemiro.

Otro nombre que ahora está vinculado es el Romeo Lavia del Chelsea. The Independent entiende que podría ser una opción de respaldo para United si los Rojos no pueden firmar a Baleba.

Romeo Lavia (Imagen: FIFA a través de Getty Images)

United tiene una buena relación con Chelsea, por lo que puedes imaginar que se puede cerrar un acuerdo. Sin embargo, si Manuel Ugarte se vendiera, Amorim podría convencer a Ineos de agregar al ex hombre de Southampton a su equipo.

Kobbie Mainoo puede haber pedido que se vaya en préstamo al final de la ventana de transferencia de verano, pero mantenerlo y agregar la última parte del rompecabezas en el Adam Wharton de Crystal Palace dejaría a United con buenas opciones aterradoras.

Baleba y Lavia lucharían por una de las posiciones, y Wharton, Bruno Fernandes y el otro Mainoo. Fernandes también se puede trasladar al área del centro del campo y apoyar a Cunha y Mbeumo.

Este es, con mucho, el sueño -Middenveld para United, pero dependerá en gran medida de las otras áreas del equipo que no necesitan ninguna mejoría.

