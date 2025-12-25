Ayudé a iniciar el proyecto Man City y todavía veo el DVD 2007/08. Realmente lamento haberme ido

Elano estuvo sólo dos temporadas en el Manchester City, pero se ganó el cariño de la afición.

Elano hace cola con sus compañeros del City (Imagen: Getty Images 2008)

En el momento en que la pierna derecha de Elano Blumer giró hacia adelante y la bota cortó el icónico balón Nike Total 90 colocado a 25 metros de la portería, todos en el estadio supieron cuál sería el resultado.

Se necesita algo especial para cambiar la mentalidad de una afición que ha sufrido durante mucho tiempo, una afición que ha aceptado su destino de fútbol turgente, decepción inevitable y malestar en las tablas inferiores. No pasó nada emocionante en el Manchester City, especialmente en 2007.

La temporada 2006/07 fue un ejemplo de lo mismo para el City. El optimismo y la positividad que se habían ido acumulando lentamente durante el año pasado bajo la dirección de Stuart Pearce se evaporaron, al igual que cualquier sugerencia de que el City podría marcar un gol. Los Blues sólo anotaron 10 en casa en toda la temporada, 29 en total. Parecía que las palabras «Ciudad» y «entretenimiento» no pertenecían al mismo idioma, y ​​mucho menos en la misma oración.

El verano de 2007 trajo caos y cambios. El ex Primer Ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra, salvó al City de la amenaza muy real de la quiebra cuando compró el club, y no perdió tiempo en inyectar fondos muy necesarios en su proyecto.

El ex entrenador de Inglaterra, Sven-Goran Eriksson, se convenció de unirse gracias a la promesa de invertir en el equipo de juego, y eso es exactamente lo que consiguió. Los ocho nuevos fichajes en realidad han sido bastante inconsistentes, pero un jugador aún logra mantener un lugar en el corazón del City a pesar de pasar solo dos años en Manchester.

El City no tenía intención de fichar a centrocampistas brasileños, pero cuando decidieron hacerlo lo hicieron bien. Dos semanas después de que los Blues anunciaran el fichaje de Geovanni (un fichaje finalmente fallido, aunque marcó el gol de la victoria en su única aparición en el derbi de Manchester), llegó Elano.

Aparte de los jugadores de Football Manager, pocos habían oído hablar del centrocampista antes de que el City pagara al Shakhtar Donetsk £8 millones por sus servicios. El brasileño tuvo una especie de audición un año antes, cuando jugó en la derrota de Brasil por 3-0 ante Argentina en Wembley, pero no era como si los clubes estuvieran buscando su firma.

«Por esa época hubo algunas especulaciones de otros clubes, pero la única oferta vino del Man City y desde entonces siempre estuve decidido a unirme al club», dijo Elano más tarde.

«Fue un momento emocionante para fichar por el club porque sabía que trabajaría para algo especial y estaba seguro de que podía ayudar al club a crecer. Estaba muy orgulloso de haber devuelto algo de felicidad a los aficionados del Manchester City».

Ciertamente hizo eso. Una asistencia en su debut en la Premier League le permitió tener un buen comienzo, ya que una ventaja rápida y un centro preciso permitieron a Rolando Bianchi completar una victoria por 2-0 en West Ham. Siguieron cuatro asistencias más en los siguientes seis partidos y Elano y el City volaban.

Un equipo formado en apenas un mes era quinto en la clasificación cuando llegó la octava jornada, algo impensable apenas unas semanas antes. El Newcastle United, un equipo contra el que el City ha luchado a menudo, fue el siguiente y fue en el minuto 87 del partido cuando Elano anotó su primer gol con el City.

El City iba ganando 2-1 cuando se le concedió un tiro libre a 25 metros de la portería. Faltando sólo unos minutos para el final, hubiera sido prudente quedarse con el balón, pero Elano, de pie con indiferencia y con las manos en las caderas, tenía otras ideas. Quería entretener, por lo que golpeó el balón con tanta potencia, profundidad y precisión que Shay Give no tuvo ninguna posibilidad en la portería de Newcastle.

Fue un gol increíble que, si bien no es tan importante en el panorama más amplio de las cosas, rápidamente lo convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos en Eastlands.

«Fue un momento muy especial y estaba en la cima de mi forma», recordó Elano en una entrevista con CityTV en 2016. «A veces, incluso ahora, lo repito y lo veo en un DVD de esa temporada. Lo juego porque lo extraño. Fue realmente bueno vivir en Manchester y jugar en el City».

Esa temporada, Elano encajó a la perfección mientras el City disfrutó de una de sus mejores temporadas en mucho tiempo, ganando el doblete contra el Manchester United y clasificándose para la Copa de la UEFA a través del ranking Fair Play de la UEFA. La comprensión en el campo que desarrolló con jugadores como Michael Johnson y Martin Petrov lo ayudó a contribuir con ocho goles y ocho asistencias en 34 apariciones en la liga, pero Elano afirmó que lo más importante era el papel que desempeñaba el entrenador Eriksson.

«Para mí era la persona más importante del fútbol inglés, alguien que me permitía jugar con libertad. Sobre todo, era un caballero», dijo Elano.

La forma en que Eriksson describió a su centrocampista durante una entrevista en 2007/2008 demostró que el afecto era mutuo.

«Ve las cosas muy rápido. A veces uno se pregunta si tiene ojos en la nuca. Es el único don que algunos futbolistas tienen y otros nunca tendrán, sin importar cuánto entrenen», dijo Eriksson.

Lamentablemente para Elano, sólo pasaría una temporada con el sueco. Shinawatra y el entrenador no estuvieron de acuerdo sobre cómo debería intentar crecer el club, ya que el primero exigía un éxito inmediato. Poco después de la infame derrota por 8-1 ante el Middlesbrough en el último día de la temporada, Eriksson fue despedido a pesar de las protestas de jugadores y aficionados, y pronto Shinawatra también se fue.

Las investigaciones de las autoridades tailandesas sobre presunta corrupción dieron como resultado la congelación de sus activos, dejando al City sin efectivo. El 1 de septiembre, Sheikh Mansour completó su adquisición del club, y más tarde, el día límite de transferencias, los Blues completaron el fichaje de Robinho por una tarifa de transferencia récord británica en ese momento.

Robinho era un buen amigo de Elano y mejoró al City ese año, pero no se puede negar que su llegada restó importancia al papel de Elano en el equipo. Sus minutos se hicieron más cortos y su forma se volvió inconsistente, y a medida que la campaña se acercaba a su fin, quedó claro que se lo consideraría excedente para los requisitos.

En 2009, Elano fue vendido al gigante turco Galatasaray, 18 meses antes de regresar al Santos de Brasil. Los jugadores que no alcanzan su potencial normalmente no dejan una buena impresión en un club, pero con Elano eso no podría estar más lejos de la verdad.

«Sentí que los fans me amaban, pero ¿sabes por qué? Porque no era un jugador privado», le dijo a FourFourTwo. “Caminé por las calles, fui de compras y pasé mi tiempo libre en cafés. Me sentí como uno de ellos y disfruté mucho viviendo allí.

«¡Recuerdo haber ido a cenar con Geovanni después de vencer al Manchester United y haber sido recibido por los aficionados en el restaurante con una canción! Eso es lo que más extraño de vivir en Inglaterra».

Su hija mayor estudió en Manchester, mientras que su otra hija, Clara, nació en el Hospital St Mary’s, justo al sur del centro de la ciudad. A día de hoy, el brasileño tiene amigos en la ciudad. Está claro que Manchester tiene un lugar especial en su corazón, pero también ocurre al revés.

«Lamento haber dejado el City… comenzamos este proyecto actual. Mostramos lo grandioso que era el City y lo increíble que era su potencial», dijo. Pero más importante que cómo Elano ayudó a cambiar la imagen del City fue cómo ayudó a los fanáticos del City; les recordó cómo disfrutar del fútbol.