Ayden Heaven toma una decisión sobre el futuro mientras la estrella del Man United muestra su verdadera lealtad

El defensa del Manchester United Ayden Heaven habría tomado una decisión sobre su futuro

Ayden Heaven, joven del Manchester United (Imagen: Foto de Molly Darlington/Copa/Getty Images)

El defensa adolescente del Manchester United, Ayden Heaven, no cambiará su lealtad internacional de Inglaterra a Ghana, según informes de esta semana.

El jugador de 19 años, ex jugador del Arsenal, fichó por los Red Devils por una pequeña tarifa a principios de este año e hizo algunas apariciones senior hacia el final de la temporada pasada. Debutó con el primer equipo en marzo en el partido de la Europa League contra la Real Sociedad.

Esta temporada, Heaven ha disputado varios partidos en la Premier League, cinco de los cuales fueron en el once inicial. Recientemente jugó los 90 minutos completos en una estrecha derrota ante el Aston Villa y jugó contra el Newcastle en el Boxing Day, donde fue nombrado Jugador del Partido de la Premier League mientras el equipo de Amorim mantenía su portería a cero.

El adolescente ha representado hasta ahora a Inglaterra en distintas categorías inferiores y en otoño fue convocado por primera vez a la categoría sub-20. No fue seleccionado para el parón internacional de noviembre debido a una lesión, pero es probable que sea incluido en uno de los equipos cuando se reanude el fútbol internacional en la primavera.

A pesar de haber nacido en Londres, Heaven también es elegible para representar a Ghana a través de un abuelo, y es comprensible que se haya observado su desarrollo. Según las reglas actuales de la FIFA, los jugadores pueden cambiar de equipo nacional siempre que no hayan jugado más de tres partidos competitivos en la categoría absoluta antes de los 21 años, no hayan participado en las últimas etapas de un torneo internacional y siempre que hayan transcurrido tres años desde su última aparición en la categoría absoluta.

Según la BBC, Heaven no cambiará de lealtad para representar a Ghana ahora que se acerca la Copa del Mundo. Aunque Ghana no se clasificó para la Copa Africana de Naciones en curso, el país se clasificó para el torneo del próximo verano en Estados Unidos y quedó encuadrado en un grupo con Inglaterra, Croacia y Panamá.

Ayden Heaven del Manchester United representó a Inglaterra a nivel juvenil (Imagen: Foto de Nathan Stirk – The FA/The FA vía Getty Images)

El artículo señala que Heaven quiere representar a Inglaterra a nivel absoluto y abrirse camino hasta el primer equipo, una hazaña que seguramente logrará mientras continúe su trayectoria ascendente en el United.

El cielo ha recibido esta temporada elogios del técnico Rubén Amorim, quien destacó la actitud y el compromiso del joven en los entrenamientos. «Estoy muy contento con Ayden», dijo recientemente a los medios.

«Se puede sentir que está mejorando en cada partido. Es joven pero se puede sentir que hace un buen juego, ralentiza el pensamiento y mejora durante el partido.

«Ha entrenado muy bien. Si sigue jugando así, será muy difícil ocupar su lugar».

El United volverá a la acción el martes por la noche con su último partido de 2025 en casa ante los Wolves. Comenzarán el nuevo año este fin de semana con un viaje a Leeds.