Aura, estándares y compañeros que lo apoyan: el Manchester United se enamoró de Casemiro a pesar de que no valía la pena

Casemiro ha confirmado que dejará Man Utd al final de la temporada y su salida creará un vacío tanto dentro como fuera del campo.

Casemiro ha tenido una de las carreras en el United más agitadas de los últimos tiempos (Imagen: )

Este mayo se cumplirán dos años desde que a Casemiro le dijeron que dejara el fútbol antes de que el fútbol lo abandonara a él. Uno de los grandes del fútbol moderno acababa de sufrir una noche de humillación en el sur de Londres. Se había convertido en un meme, Michael Olise lo había arrojado boca abajo y Daniel Muñoz lo había doblado por la mitad.

Dale tres juegos más y termina el día, le dijo Jamie Carragher. Ve a la MLS o a la Saudi Pro League, donde no te descubrirán. Afortunadamente para el Manchester United, Casemiro no escuchó los consejos.

Nunca dejaría el Manchester United hasta que el Manchester United lo dejara. Le pagaron demasiado por eso. Probablemente no podía creer su suerte cuando, a los 30 años, le ofrecieron un contrato de cuatro años en 2022 con un salario de alrededor de £350,000 por semana. Era demasiado bueno para rechazarlo y demasiado bueno para abandonarlo cuando las cosas se pusieron difíciles.

Pero también le importaba demasiado. Nunca se durmió en los laureles. Su pasión, actitud y carácter fueron ejemplares, y son estas cualidades las que le han granjeado el cariño de los seguidores del United.

Hubo momentos en que el jugador mejor pagado del club estaba por debajo de Toby Collyer en el orden jerárquico, pero un cinco veces ganador de la Liga de Campeones con uno de los currículums más brillantes del deporte nunca recurrió a una llamada. Siempre decidió seguir adelante y regresar sin importar lo difíciles que se pusieran las cosas.

El hecho de que dejará el club como titular en el primer equipo así lo demuestra. Recuperó su lugar a base de trabajo duro y fue la estrella en el campo en el derbi de Manchester el sábado. Sus celebraciones fueron entusiastas, en un momento saltó sobre la espalda de Michael Carrick después de entrar y abrazó a Lisandro Martínez después de correr hacia el campo mientras celebraban el gol de Mason Mount antes de que fuera anulado.

Casemiro soportó una noche difícil en Crystal Palace en mayo de 2024 (Imagen: Zac Goodwin/PA Wire)

Es una importación brasileña que ganó todo en el Real Madrid, pero se fue al United como si fuera un mancuniano nacido y criado. En una época en la que muchos jugadores luchan bajo el duro resplandor de Old Trafford, Casemiro se sintió inmediatamente a gusto. Se preocupa «tremendamente» por el club, como dijo una fuente.

Hay muchas cosas positivas de Casemiro, tanto dentro como fuera del campo. Pero es difícil escapar de los costes astronómicos de su estancia en Old Trafford. Fichó por el Real Madrid por 60 millones de libras iniciales en 2022 con ese enorme salario. Llegó durante el primer verano de Erik ten Hag, cuando el holandés se había dado cuenta de que se había hecho cargo de un equipo carente de carácter y personalidad.

Casemiro tenía ambas cosas. Después de ver a sus posibles nuevos empleadores perder 2-1 ante Brighton y luego 4-0 ante Brentford en los dos primeros partidos de Ten Hag, se le podría haber perdonado por retirarse. En cambio, después de la segunda de esas derrotas, cogió el teléfono del director de fútbol John Murtough y le dijo que todavía quería venir y que lo solucionaría.

Por un tiempo lo hizo. Sus estándares son un ejemplo para todos los demás miembros del equipo. Descrito como un «profesional increíble», siempre era el primero en el gimnasio para realizar un trabajo preparatorio adicional y respetaba a todos los que trabajaban en Carrington y Old Trafford.

Uno de los mayores compañeros de Casemiro habló una vez del «aura» que llevaba al vestuario. No era un líder que se promocionaba a sí mismo, pero cuando hablaba, se escuchaba. No entró al vestuario y puso sus medallas sobre la mesa, pero inmediatamente inspiró respeto.

Los aficionados del United no tardaron en dejar que Casemiro fuera el protagonista (Imagen: )

Los jugadores quedaron inmediatamente impresionados por su negativa a dar marcha atrás ante un desafío, y su deseo de defender a sus compañeros en el campo ayudó a unir a un grupo que se había desmoronado la temporada anterior. Su impacto fue inmediato. Parecía que el United había encontrado algo con Ten Hag y Casemiro estuvo inmenso, nunca más que en la final de la Copa Carabao en febrero de 2023, cuando celebró como si fuera su primer título de Liga de Campeones.

Son dos viajes a Wembley los que ayudan a entender la etapa de Casemiro en el club. A pesar de lo bueno que fue en su primer año, todo se vino abajo cuando estuvo expuesto a los intentos de Ten Hag de introducir un enfoque más ofensivo, cuando los juegos se convirtieron en juegos de baloncesto y el medio campo era una zona apenas vigilada.

Esa noche las cosas llegaron a un punto bajo en Crystal Palace, y unas semanas más tarde Casemiro estuvo ausente cuando el United ganó la Copa FA contra el Manchester City. Ten Hag había dicho que no estaba completamente en forma cuando comenzó el partido, pero lo nombró en el banquillo y estaba en la lista oficial del equipo. Sin embargo, se retiró antes de que United confirmara el equipo en las redes sociales, citando una distensión en el tendón de la corva en el vestuario.

El United registró una famosa victoria, pero cuando Casemiro abandonó temprano la fiesta posterior, parecía que sus días en el club habían terminado. Si no hubiera tenido tanto dinero, lo habrían sido. Estuvo en el mercado ese verano, pero no hubo compradores.

Por tanto, a pesar de los numerosos puntos positivos de Casemiro, es imposible ignorar el aspecto económico. Cuando Sir Jim Ratcliffe celebró reuniones previas a su inversión en el club, citó el fichaje del brasileño como ejemplo del despilfarro en el mercado de fichajes del United, y eso fue en su primera temporada cuando era la niña de los ojos de Old Trafford.

Casemiro celebra el sábado un gol en la jornada del derbi (Imagen: )

La tarifa de transferencia pagada al Real podría haber sido de £70 millones con bonificaciones, mientras que su salario variaba dependiendo de si el United estaba o no en la Liga de Campeones. Pero es justo decir que el coste de cuatro años de Casemiro está entre £120 y £130 millones. Puedes ver el punto de Ratcliffe.

Pero si el United tuviera más jugadores con el carácter y la personalidad de Casemiro, con su nivel y profesionalismo, entonces quizás estarían en un lugar mejor.

Es casi seguro que estará en el once inicial del Arsenal el domingo cuando comience su gira de despedida. También puede estar seguro de que recibirá una entusiasta recepción por parte del equipo visitante. Es un jugador que acaba de conseguirlo en el United y eso le hizo querer a la afición desde el principio.

Cuando se vaya tendrá alrededor de 160 partidos en su haber, pero su carrera en Old Trafford fue más agitada que la mayoría. Los altibajos fueron altos, pero los bajos fueron desesperados. Tanto los aficionados como los compañeros de equipo lo extrañarán.

No faltará en el balance, pero el United aún no ha intentado sustituirlo.