‘Aún mejor’: entrada de Gianluigi Donnarumma Makeessa Stark al Man City

El Manchester City fichó a Gianluigi Donnarumma este verano y el portero ya disfruta de la vida en el Etihad.

Gianluigi Donnarumma ya ama la vida en el Manchester City

Gianluigi Donnarumma dijo que la asociación con Pep Guardiola ha sido incluso mejor de lo esperado y que ya está considerando una estadía prolongada en el Manchester City.

El jugador de 26 años llegó al City procedente del Paris Saint-Germain por £26 millones al final de la ventana de transferencia y ha disputado seis partidos con el club hasta ahora, manteniendo tres porterías a cero.

Donnarumma estuvo disponible para una transferencia por parte de Luis Enrique y dijo que trabajar con Guardiola era uno de los principales beneficios de unirse a los Blues.

Se unió por primera vez a sus nuevos compañeros hace poco más de un mes después de completar su transferencia al comienzo del parón internacional de septiembre, y ya superó las expectativas.

Donnarumma impresionó en las primeras semanas de su carrera en el City y dijo que ya se siente cómodo en Etihad, habiendo firmado un contrato de cinco años al completar su transferencia.

«Me siento como en casa en el City, aunque no hace mucho que me mudé allí», dijo Donnarumma a La Gazzetta dello Sport. “Me querían mucho, me hacían sentir importante y ahora ya me consideran uno de ellos.

«Te sientes encantado cuando lo escuchas. Pensé que sería así, pero la realidad es incluso mejor de lo que esperaba. Espero quedarme en Manchester el mayor tiempo posible y vivir una experiencia verdaderamente única».

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

Donnarumma está de regreso en Manchester después de ayudar a Italia a conseguir dos victorias en las eliminatorias para la Copa del Mundo durante el parón internacional.

Cuando se le pidió que comparara a Guardiola con el actual técnico azzurri, Gennaro Gattuso, Donnarumma dijo: “Sientes a Gattuso contigo, es como si estuviera detrás de ti en cada momento del juego.

«A nuestro entrenador le encanta el diálogo, habla mucho, nos explica todo. Casi inmediatamente nos ha devuelto una identidad colectiva muy fuerte».

—

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester City.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de la ciudad uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.