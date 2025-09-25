Aston Villa toma la primera decisión de transferencia de Jadon Sancho como una actualización de Man United

Jadon Sancho se unió a Aston Villa en préstamo de Manchester United y sus primeras acciones han hecho del club Midlands una decisión temprana sobre su futuro en el club.

Jadon Sancho está prestado en Aston Villa (Imagen: papá)

Aston Villa ya está planeando hacer del Manchester United Loiner Jadon Sancho una firma permanente, según los informes.

El extremo de 25 años no fue al club durante un mes, pero claramente dejó una impresión positiva en Unai Emery y compañía durante su corta estadía después del movimiento de Old Trafford.

Sancho jugó durante 82 minutos en dos juegos para Villa después de completar su cambio y esperará tener un papel más importante pronto, después de haber pasado la temporada entrenando por separado del primer equipo de United.

La ex estrella de Borussia Dortmund se unió a Villa al final de la estrella de transferencia después de un verano de incertidumbre, después de la decisión de Chelsea de pagar una multa de £ 5 millones en lugar de hacer su préstamo permanentemente al final de la temporada pasada.

United habría preferido a Sancho dejar el club de forma permanente, pero a pesar del interés de Italia, no pudieron encontrar una opción que se adaptara tanto al club como al jugador.

Eso habrá demostrado ser frustrante para United, con Sancho ahora en el último año de su contrato con Old Trafford. El club tiene la opción de extender su acuerdo por otro año, pero es casi seguro que no se activarán si intentan descargar su salario.

Jadon Sancho ha realizado dos actuaciones para Aston Villa (Imagen: Getty Images)

Parece que Villa planea aprovechar esa situación, donde el gerente Emery está contento con lo que ha visto de Sancho hasta ahora, según National World. El lado de Midlands también proporcionó una transferencia gratuita de United este verano con Victor Lindelof, quien llegó a Villa Park después de que su contrato había pasado.

Emery ha tenido altas expectativas desde el comienzo de Sanchos mudándose a Villa. El entrenador español ofrece una posible llamada de Inglaterra para Sancho bajo Thomas Tuchel: el atacante solo ha ganado un límite desde que fue firmado para United en 2021.

«Sí, por supuesto, este es mi objetivo, llevarlo a su mejor momento, y si lo hace, regresará al equipo nacional», dijo Emery a principios de este mes.

«Cada jugador quiere formar parte del equipo nacional. Cuando estaba en Borussia Dortmund, se desempeñó fantástico.

«Y jugó 25 partidos más o menos con el equipo nacional. Por supuesto, todavía es joven.

«Todavía tiene hambre de mostrar su habilidad para jugar con sus habilidades, sus cualidades y, con suerte, podamos explotar nuevamente aquí».

