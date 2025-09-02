Aston Villa envió un mensaje de tres palabras Emi Martínez después de que el hombre United Transfer se derrumbó

Last Manchester United Transfer News con Aston Villa, quien envía un Emiliano Martínez en medio de su fallido traslado a Old Trafford

Aston Villa -Goalkeeper Emi Martínez estaba en una conversación para convertirse en miembro del Manchester United en la fecha límite del día de transferencia (Imagen: (Foto de Rob Newell – Camera Sport a través de Getty Images))

Aston Villa ha publicado un mensaje de Emiliano Martínez en las redes sociales después de que su día de fecha límite se mudó al Manchester United. Aunque se abrieron las conversaciones y se acordaron las condiciones personales, el acuerdo no colapsó como tal, en su lugar para firmar a Senne Lammens de Royal Amwerp.

Ese contrato de £ 18.6 millones se confirmó anoche con Lammens que huyó de Bélgica para completar su médico en Carrington.

Solo 24 horas antes parecía que Martínez sería el portero que vino al United después de que lo omitieron el equipo de Villa el domingo por la noche para enfrentar el Palacio de Cristal frente al Palacio de Cristal. Unai Emery se negó a explicar su decisión cuando se le preguntó sobre Martínez simplemente repitiendo: «Marco Bizot», el hombre que comenzó en lugar de Martínez.

Con Andre Onana y Altay Bayindir fallan en establecerse como el número 1 de United, Lammens llega como una competencia directa para el papel. Sin embargo, dados los comentarios recientes de Amorim, puede relajarse gradualmente.

«Chicos, son personas», dijo Amorim. «Manchester United, todo es enorme. Todos hablan sobre el guardián. Y puedes ver, puedo convertir al portero en las situaciones que tienen lugar. Estamos en ese momento.

«Creo que es difícil ser un portero del Manchester United en este momento. Pero si miras el primer gol, podemos defenderlo mejor. Hemos tenido un objetivo bastante comparable contra Fulham, porque no hacemos la rotación completa del equipo cuando la pelota está del otro lado.

«Todas estas pequeñas cosas no tienen nada que ver con el guardián. Así que los jugadores luchan un poco con todas las cosas en el club. Eso es normal. Así que no son solo los guardianes. Creo que todos deberían mejorar».

En cuanto a Martínez, Transferguru Fabrizio Romano, ha afirmado que Villa está feliz de continuar con el Internacional de Argentina y que no está entusiasmado con un traslado a Turkiye.

Además, Villa también envió un mensaje de Martínez en sus plataformas de redes sociales, con el tapón de tiro que acaba de cumplir 32 años. Su mensaje fue: «Feliz cumpleaños, EMI [Argentina flag]. «

El contenido no se puede mostrar sin permiso

La mayoría de las publicaciones de Villas en X esta mañana tienen la nueva firma de Harvey Elliot y Jadon Sancho de Liverpool y Manchester United, respectivamente. Se pueden ver unos miles de me gusta y menos de cien comentarios sobre esto, pero el Martinez Post tiene 1,600 respuestas y un poco menos de 60,000 me gusta con 2.8 millones de impresiones

—

