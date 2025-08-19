Ashton United FC emite una explicación destructiva después de los himnos de ‘Pro Tommy Robinson’ en la competencia

El club dijo que «condenan completamente» que «no tiene lugar en el fútbol o la sociedad»

Ashton United FC ha emitido una declaración destructiva después de que varios fanáticos comenzaron a cantar ‘Pro Tommy Robinson Songs’ durante un juego el sábado (16 de agosto).

El club derrotó a Stocksbridge Park Steels One-Zero cerca de Hurst Cross por la tarde cuando un «pequeño número de seguidores» comenzó a hacer las canciones en el medio del juego.

En un comunicado en línea, el club dijo que no es «ningún lugar en el fútbol o la sociedad», condenan completamente «y amenazó con prohibir a los partidarios que se identifican como involucrados.

El club comunitario agregó que «se esfuerza por unir a las personas» y «promover un entorno donde todos son bienvenidos» después del incidente.

El activista de extrema derecha Tommy Robinson, cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon, fue liberado recientemente bajo la fianza de la policía después de que fue arrestado sobre un presunto ataque en la estación de St. Pancras en Londres.

Ashton United FC dijo en un comunicado: «Fue llamado a nuestra atención que durante el juego del sábado un pequeño grupo de seguidores de AUFC cantó a Pro Tommy Robinson durante la competencia.

«Condenamos este comportamiento por completo en los términos más fuertes. No tiene lugar en el fútbol o la sociedad. No solo es completamente contrario a nuestros valores, como un club, sino que también socava los esfuerzos de todos en AUFC, incluidos nuestros jugadores, personal y voluntarios, que trabajan incalculadamente para crear un submarino familiar cálido e inclusivo.

«Si se identifica cuando haya hecho esto, será prohibido. Cualquiera que sea eliminado y desterrado del lenguaje racista, homofóbico o discriminatorio del estadio de cualquier tipo.

«AUFC es un club comunitario que se esfuerza por unir a las personas y promover un entorno donde todos son bienvenidos. Tenemos una política de tolerancia cero para el comportamiento discriminatorio o antisocial».

