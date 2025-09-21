Arsenal vs Man City Live Early Team News y cómo ver el enfrentamiento de la Premier League de peso pesado

Hola y bienvenidos a nuestros informes en vivo del enfrentamiento de la Premier League de Manchester City con el Arsenal. Los Blues ingresan al partido en la parte posterior de las sucesivas victorias sobre el Manchester United en la máxima categoría y Napoli en su primer partido de la Liga de Campeones. Pero se enfrentan a una prueba difícil contra los Gunners, que derrotaron 5-1 5-1 con 5-1 con 5-1 la temporada pasada. City se moverá en puntos con los Gunners si pueden asegurar los tres puntos y poder limitar. Los Blues permanecen sin un cuarteto herido Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri, Mateo Kovacic y Omar Marmoush, pero se espera que John Stones sea restaurado a una lesión muscular en el equipo. El comienzo es a las 4.30 pm y puede seguir toda la estructura, acción, respuesta y análisis con nuestro blog a continuación, así que quédese con nosotros.







