Manchester City News como William Saliba está fuera de funcionamiento por un período para el Arsenal antes de su colisión con la seda de Pep Guardiola

William Saliba es una duda para la colisión del Arsenal contra el Manchester City (Imagen: fuera de juego a través de Getty Images)

El Arsenal estará sin William Saliba a finales de este mes cuando dan la bienvenida al Manchester City al Emirates Stadium en la Premier League.

El internacional francés solo fue reemplazado durante cinco minutos por la derrota por 1-0 de los Gunners contra el Liverpool después de haber girado el tobillo durante el calentamiento. Después de comenzar inicialmente el juego, Saliba fue forzada y reemplazada por Mosquera Crithian.

«Giró el tobillo durante el calentamiento y entró y dijo que creía que podía continuar y jugar, pero se alejó en las dos primeras acciones», dijo Arteta.

Cuando se le preguntó si estaba preocupado por la lesión de Saliba, el español agregó: «Lo soy porque no puedes jugar un juego de ese estado. Después de haberlo probado, significa que algo está mal».

Como resultado, el defensor se retiró del equipo francés por sus calificaciones de la Copa Mundial contra Ucrania e Islandia. Una declaración de la Federación Francesa de Fútbol confirmó que había sufrido un ‘tobillo torcido’.

William Saliba (Imagen: Getty Images)

El Arsenal sudará sobre la aptitud de Saliba antes del regreso del fútbol del club. Al final del descanso internacional, el lado de Mikel Arteta en Nottingham Forest toma antes de que su campaña de Champions League Kickstart en Athletic Club Kickstart.

Luego compiten contra Man City el domingo 21 de septiembre en lo que podría ser una gran colisión en la carrera por el título de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola es actualmente tres puntos de los Gunners después de perder sus dos juegos anteriores.

Ahora la salida francesa L’Equipe ha informado que Saliba no estará en forma a tiempo para que la colisión, con la funda central, salga durante tres o cuatro semanas. Significa que Saliba no puede regresar al viaje a Newcastle el 28 de septiembre o en contra de los Olympiacos en la Liga de Campeones tres días después.

—

