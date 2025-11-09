Arne Slot ha destrozado dos mitos del Manchester City para cambiar la realidad del Liverpool FC

El Liverpool no puede jugar la carta del perdedor cuando llegue al Manchester City mientras su intensa rivalidad en la Premier League comienza un nuevo capítulo.

Arne Slot, entrenador del Liverpool

Hace tres años, el Liverpool estuvo quizás a dos partidos de convertirse en el primer equipo de la historia en ganar el Cuádruple.

Si el Manchester City no hubiera protagonizado una remontada increíble en los últimos 30 minutos de su último partido de la Premier League contra el Aston Villa, Jurgen Klopp habría llevado a su equipo a la final de la Liga de Campeones, con el Real Madrid ganando los tres trofeos ingleses. El City hizo eso, y el Real hizo lo que hizo el Real en una gran noche europea, pero todavía me sentí como si estuviera jugando en cierta posición cuando Klopp sugirió cinco meses después que el Liverpool no tenía esperanzas de igualar al City.

«No les gustará la respuesta y todos ya la tienen. Nadie puede competir con el City en eso», dijo.

«Tienes el mejor equipo del mundo y utilizas al mejor delantero. [Erling Haaland] en el mercado. Cueste lo que cueste, simplemente hágalo.

«Sé que al City no le gustará, a nadie le gustará. Usted hizo la pregunta pero sabe la respuesta. ¿Qué está haciendo el Liverpool? No podemos comportarnos como ellos. Eso no es posible».

Klopp necesitaba creyentes dedicados a su estilo de fútbol ‘heavy metal’ y aprovechó casi todas las oportunidades para apuntar al Liverpool como perdedor contra el City: no podían gastar dinero de la misma manera que el City, por lo que sólo tenían que confiar en su unidad y en lo que quedaba del dinero de Philippe Coutinho. Y efectivamente, aunque Klopp no ​​estaba al mando, Arne Slot entró en el equipo que el alemán había formado y conquistó el título de la Premier League la temporada pasada sin gastar un centavo.

Pero luego el Liverpool abandonó el City, rompiendo el récord de transferencias británico dos veces en el mismo verano, por una tarifa de £446 millones, eclipsando todo lo que los Blues han hecho con Guardiola. Después de haber vencido al City para fichar a Florian Wirtz por 116 millones de libras, no hay manera de que los actuales campeones puedan mantener la pretensión de que están en desventaja.

Esa fue siempre la conclusión de Klopp: que el City pudiera gastar dinero significaba que tenía una gran ventaja. Es perfectamente razonable pensar eso y, sin embargo, el Liverpool pesa 500 millones de libras menos esta temporada y no luce tan bien como el equipo que ganó la liga.

En seis meses, Slot y el máximo responsable del club, Michael Edwards, han roto dos mitos en los que Klopp llevaba tanto tiempo trabajando. Llegarán al Etihad este fin de semana con la menor cantidad de excusas desde probablemente antes de que Sheikh Mansour comprara el City en 2008.

Transición es la palabra que algunos han utilizado para explicar el comienzo titubeante del costoso equipo armado del Liverpool, pero lo mismo podría decirse del City en 2017, cuando vencieron al equipo de Klopp por 5-0 en el Etihad un mes después de iniciada la temporada.

Lo mismo podría decirse ahora del equipo de Guardiola, a pesar de los extraños intentos de Slot de presentar su XI para la eliminatoria de la Copa de la Liga del mes pasado con Swansea repleto de sus mejores jugadores. Diez caras nuevas habrán llegado sólo en 2025 por £350 millones en la mayor renovación en ocho años, y eso también aportará una sensación muy diferente a este juego y a la rivalidad.

Siete del once inicial de la última vez que el City venció al Liverpool en abril de 2023 ahora juegan para diferentes clubes, y solo uno titular contra el Dortmund a mitad de semana. El equipo que ganó el Triplete se incendió el año pasado y nadie sabe qué tan bien saldrá de esas cenizas el nuevo equipo.

Eso es en parte lo que hace que el choque del domingo sea tan emocionante: con el Liverpool llegando decidido a demostrar que su título del año pasado no fue algo pasajero, el City quiere demostrar que sus cambios radicales pueden presagiar una nueva era de dominio en el Etihad.

Por supuesto, ambos podrían convertirse en damas de honor en la carrera por el título si el Arsenal continúa manteniendo un ritmo implacable. Pero a medida que City y Liverpool aceptan el hecho de que no son lo que pensaban, este fin de semana aclarará quién tiene la mejor realidad para el futuro.

