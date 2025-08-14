Argos vende juegos de Switch por £ 2 cada uno, y todos funcionan en Nintendo Switch 2

Uno de los juegos ofrecidos incluye a Mario como protagonista.

Tome estos títulos de conmutación más antiguos que funcionan en Nintendo Switch 2 por poco más de £ 2 cada uno. (Imagen: Joshua Boyles)

La Nintendo Switch 2 se lanzó hace poco más de dos meses con millones de jugadores que recogen la nueva consola en sus lanzamientos. Desafortunadamente, la nueva generación de juegos de Nintendo también va en una nueva era de precios con ediciones físicas de Mario Kart World que costó £ 74.99 y Donkey Kong Bananza £ 64.99.

Esa es una prima de £ 15 en el máximo dólar que a Nintendo se le cobraron por juegos como Zelda: Breath of the Wild y Mario Odyssey Last Generation, lo que hace que el nuevo Nintendo Switch 2 solo sea más caro de mantener. Afortunadamente, el consolador ha asegurado que el nuevo dispositivo tenga compatibilidad inversa, lo que significa que la mayoría de los juegos más antiguos funcionarán en el nuevo para el interruptor original.

En algunos casos, esto puede haber agregado beneficios de rendimiento: Mario Odyssey y Super Mario 3D World trabajan a resoluciones más altas y velocidades de cuadros en el modo portátil. Este no es el caso de cada juego que esté ahí, porque algunos requieren que el desarrollador regrese y emita una actualización para la compatibilidad de Switch 2, pero sí significa que los jugadores pueden llenar su biblioteca Nintendo Switch 2 con Juegos más baratos que se lanzaron hace cinco o más años .

Una forma barata de recoger algunos juegos para el Nintendo Switch 2 es saltar La última oferta de Argos Donde los jugadores pueden tomar dos juegos de Nintendo Switch por £ 20 cada uno. Esa ya es una oferta bastante tentadora como es, pero podemos traer ese precio aún más hasta £ 4.75 por dos juegos cuando se usa una oferta de TopCashback, o £ 2.37 cada uno.

Compradores que se inscriben en Topcashback El uso de nuestro enlace único se recompensa con £ 15 de reembolso adicional en compras seleccionadas de más de £ 20. El paquete de dos juegos en Argos es viable para el acuerdo, lo que permite a los jugadores dividir un juego por £ 2.37 cada uno.

Solo un par de títulos seleccionados son válidos en los dos por un paquete de £ 20, por lo que terminé lo mejor de la pareja para considerar. También verifiqué que todos los juegos a continuación se realizan en Nintendo Switch 2:

Autos 3

Autos 3 (Imagen: Argos)

A los fanáticos de Disney Films y Racing Games les encantará Este ajuste del videojuego de autos 3 Con el cual los jugadores pueden tomar el control de Lightning McQueen. Participan en carreras mientras desarrollan las habilidades para vencer al piloto Jackson.

Los jugadores pueden participar en seis modos de juego diferentes, todos los cuales con un comportamiento de alto octanaje implican. Hay muchas opciones para obtener algo de tiempo de transmisión, con los autos que pueden realizar muchos trucos, acrobacias y barriles para puntos extra.

Aunque los fanáticos de más juegos de carreras hardcore pueden encontrar este título un poco informal, es ideal para niños de siete años o más para un poco de entretenimiento barato este verano.

Edición final de Rayman Legends

Edición final de Rayman Legends (Imagen: Argos)

Rayman es una estrella icónica del género de la plataforma 2D, y Leyendas de Rayman Es una de sus mejores salidas de la pareja. Esta edición final combina el juego Wii U altamente calificado en un nuevo paquete para el Nintendo Switch que usa las almohadillas Rumble en cada controlador.

También hay soporte local multijugador, por lo que un amigo puede usar el controlador de interruptor secundario para jugar además de usted con soporte para un máximo de cuatro personas. Aquellos que prefieren elementos operativos con pantalla táctil también pueden jugar completamente con la pantalla táctil del interruptor.

Assassin’s Creed: la trilogía Ezio

Assassin’s Creed: la trilogía Ezio (Imagen: Argos)

Assassin’s Creed no es escasez de presentaciones en la serie, pero la que tiene Ezio como protagonista todavía se anuncia como algunos de los mejores juegos de la serie. Al traer al jugador de regreso a Venecia, Roma e incluso Constantinopla en Renaissance, Italia, los juegos dejan que tu parkour sobre los techos de los viejos monumentos para un poco de turismo digital mientras grabas la excelente historia.

Este título es principalmente un buen precio, porque los jugadores esencialmente obtienen tres juegos en uno con Assassin’s Creed 2, Assassin’s Creed Brotherhood y Assassin’s Creed Revelations .

La misión de los pitufos Vileaf

La misión de los pitufos Vileaf (Imagen: Argos)

Uno para el público más joven, Los Pitufos Vileaf es un juego de plataformas 3D en el que los jugadores toman el control de uno de los cuatro Pitufos clásicos: Smurfet, Horty, Brainy y Chef. Tienen que saltar sobre plataformas y completar rompecabezas para ir al malvado Gargamel en su nuevo complot para crear una nueva planta tóxica.

La descripción del juego describe que es tan fácil de captar para los recién llegados, lo que indica que este podría ser un juego fantástico para recoger a los jugadores más jóvenes que aún no se han ajustado por completo con controles de personajes 3D. Se evalúa para niños mayores de tres años.

Mario + Rabbids chispas de esperanza

Mario + Rabbids chispas de esperanza (Imagen: Argos)

Mario + Rabbids: chispas de esperanza ¿No es tu típico juego de Mario con el personaje icónico de Nintendo fusionándose con los Rabbids of Ubisoft para una aventura extraña y hermosa. Utiliza la mecánica de juego de juegos de estrategia, donde el jugador verifica una selección de personajes mientras se trata de un campo de batalla para eliminar a los oponentes estratégicos.

Como tal, es una forma mucho más lenta y deliberada de jugar un juego de Mario, pero sigue siendo divertido. Si está buscando algo más para jugar en su Nintendo Switch, este sería un excelente juego para apostar.

¡Sobrecocido! 2

¡Sobrecocido! 2 (Imagen: Argos)

Los jugadores a los que les gusta jugar en la cooperativa con sus seres queridos no pueden salir mal ¡Sobrecocido! 2 Ignora el hecho de que probablemente causará argumentos. En este título loco, cada jugador toma el control de un chef con el objetivo de cocinar y servir tantos pedidos de alimentos como sea posible dentro de un cierto límite de tiempo.

A medida que cada fase se vuelve más difícil, los niveles comienzan a moverse y los chefs solo tienen acceso a ciertos ingredientes, lo que resulta en un baile estresante, porque los jugadores tienen que coordinar entre sí para pasar ingredientes, cocinar con diferentes dispositivos, todo mientras realizan un seguimiento de una cinta de correr continua de nuevas órdenes.

Cómo obtener dos juegos de cambio por £ 4.75 en Argos