Árbitro de la Premier League que participa en la controversia del hombre United da sentimientos honestos sobre VAR

Craig Pawson habló sobre el uso de VAR y otras tecnologías en el fútbol después de un fin de semana de controversia en la Premier League

El árbitro responsable de la pérdida del Manchester United para Brentford ha abierto sobre Var (Imagen: Getty)

El árbitro de la Premier League, Craig Pawson, sigue siendo un «gran fanático» de VAR y admite nuevos cambios que ayudarán a dar a los partidarios de los partidarios una imagen más clara de lo que está sucediendo.

Pawson participa en su parte honesta de las decisiones controvertidas, incluso durante la pérdida de 3-1 de United para Brentford el fin de semana pasado.

El oficial de South Yorkshire no hizo el defensor de Brentford Nathan Collins una tarjeta roja después de otorgar a United una penalización, que Bruno Fernandes no pudo convertir. Var se negó a ignorar su decisión sobre el campo, y Pawson defendió la tecnología.

«Con la introducción de VAR y el hecho de que ahora tenemos anuncios del estadio, creo que eso es realmente bueno, porque por la simple razón, por supuesto, soy un gran admirador de VAR», dijo Pawson en la parte superior inteligente de los deportes geniales en Londres. «Creo que es algo bueno, porque como árbitro, lo último que quiero hacer es cometer un error que influye en el juego.

«Sin embargo, está claro que para los espectadores en el estadio, a menudo el último en saber por qué mi decisión ha cambiado, y creo que eso puede ser bastante frustrante. Así que creo que si ahora estamos empezando a explicar las razones detrás de esto, creo que hemos mejorado enormemente.

Pawson admite que es fanático de Var (Imagen: Getty)

«También siempre es un desafío, pero con la tecnología no quieres reducir la velocidad del juego tampoco, y eso a veces es un poco de frustración con la tecnología. Por lo tanto, es cómo obtenemos ese equilibrio, lo que significa que obtenemos un mejor producto, pero no claramente, por lo que el juego cambia demasiado, por lo que los espectadores están decepcionados».

Semiautomicados, REF CAM y anuncios en el estadio se han implementado en la Premier League, y no hay duda de que seguirá más tecnología. Pawson, sin embargo, ha admitido que todavía hay grietas en el camino.

Collins no fue enviado por su desafío en Mbeumo (Imagen: Getty)

«Creo que cuanto más podamos compartir con la audiencia y dejar que entiendan lo que es estar en el campo, y el hecho de que la visión que tienes como árbitro es muy diferente de lo que ves en casa», agregó Pawson. «Porque lo hice yo mismo, a veces estás en casa y piensas, Dios …

«Está claro que si tienes una cámara detrás de la meta o si sigues a los jugadores por seis, siete, ocho, nueve jugadores, no siempre puedes ver, no puedes adivinar. Por lo tanto, a veces es muy desafiante, y creo que cuanto más podemos enseñar, más podemos hacer que las personas sean conscientes de los desafíos en el campo. Creo que eso es realmente positivo».

Pawson también reconoció que ha habido un grado de resistencia de ciertas secciones. Continuó: «Por supuesto, la aceptación de VAR, creo que es un desafío bastante en ciertos países, en particular aquí [in England]. Así que creo que también podemos introducir tecnología que pueda mejorar la experiencia de los fanáticos y tomar las decisiones más comprensibles, esos son puntos positivos reales. «

El funcionario ha apoyado nuevas tecnologías para mejorar la experiencia de visualización (Imagen: Getty)

Pawson ha avanzado en la Premier League desde 2013 y mucho ha cambiado desde la primera de sus 250 competiciones principales.

«A medida que los equipos han evolucionado, ahora hay mucho más análisis sobre tácticas y … los datos detrás de las cosas», dijo. «Estudiamos los equipos, estudiamos sus tácticas, está claro que estamos un poco en manos del equipo, porque a lo que tienen que responder en las situaciones que suceden en el juego.

«Puedes tratar de prepararte lo más bien posible sobre cómo juega un equipo, qué hacen en las obras fijas, qué hacen en largos lanzamientos, cuáles son sus tácticas en las esquinas, pero los equipos también intentan sorprendernos.

«Por lo tanto, trata de asegurarte de que estás muy bien preparado, pero también estás listo para ajustar el juego para evolucionar, para asegurarte de que estás claramente en el mejor estado físico, porque el juego se vuelve cada vez más rápido cada año, y la expectativa, especialmente en la Premier League, es que es un producto muy rápido».

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.